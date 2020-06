Alerta en Medellín por más de 30.000 personas que no cotizaron salud

La Personería de Medellín elevó una alerta a las autoridades civiles de la capital antioqueña, ante el incremento de personas que dejaron de cotizar al Sistema General de Seguridad Social (SGSSS), entre los meses de marzo y abril del presente año, en medio de la pandemia generada por el covid-19.



De acuerdo con la investigación realizada por la entidad, en total 30.727 personas en Medellín, dejaron de cotizar durante este tiempo, lo que lleva a una disminución en el número de beneficiarios del régimen contributivo, al pasar de 830.131 en marzo, a 820.684 en abril, lo que significa una diferencia de 9.447 ciudadanos.

Jilmar Rentería Delgado, coordinador del Observatorio del Derecho

Fundamental a la Salud, de la Personería de Medellín, contó que el aumento del desempleo y la poca o “nula capacidad de pago por parte de los ciudadanos, se han convertido en las causas principales”.



De las 30.727 personas que dejaron de cotizar al sistema, 16.949 pudieron hacer la movilidad al régimen subsidiado. Entretanto, llama la atención que alrededor de 13.500 personas, hoy no hacen parte del Sistema General de Seguridad Social en Salud, por varias razones: el nivel del Sisbén es superior a 52 puntos, cambiaron de domicilio para otra ciudad o departamento o se encuentran en protección laboral que puede ser entre 1 y 3 meses.

Una de las poblaciones más golpeadas por la pérdida del empleo fue la población venezolana, de

“Además se hace necesario que las administraciones, tanto locales como departamental, destinen recursos para la atención de estas personas que hoy no cuentan con seguridad social” indicó, Jilmar Rentería Delgado, coordinador del Observatorio del Derecho Fundamental a la Salud.





La situación es generalizada en los 10 municipios del valle de Aburrá, donde 43.039 personas han dejado de cotizar al Sistema General de Seguridad Social, lo que significa que algunos de ellos no cuentan hoy con un empleo formal, otros no tienen la capacidad de pago para cotizar como independientes y otros han fallecido durante este tiempo.



Ello significa, según el estudio, que en los municipios del valle de Aburrá, exceptuando a Medellín, 12.312 personas también han dejado de cotizar al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

