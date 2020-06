Salud mental de los adultos mayores, en riesgo por el confinamiento

La medida del Gobierno Nacional de extender hasta el 31 de agosto el confinamiento de la población adulta mayor puede generar impactos graves en la salud mental de este grupo vulnerable.



Así lo concluyó el cruce de datos realizado y presentado por la Universidad San Martín y su Departamento de Psicología el que, a partir de la revisión de información proveniente del Instituto Nacional de Salud, del Colegio Colombiano de Psicólogos (Colpsic), y que se cruzó con estudios internacionales sobre salud mental de Italia, España, China y Estados Unidos, en menor proporción; indicó que el aumento de afectaciones mentales en Antioquia sería del 30% respecto a impactos como soledad, ansiedad, irritabilidad, depresión e incluso estrés postraumático.

Este impacto se ha incrementado entre un 25 y 30% por causa del aislamiento generado por la pandemia del covid-19”, indicó la doctora, experta en gerontología y docente de Medicina Familiar de la U. San Martín, Andrea Patarroyo, de la U. San Martín.



A su vez, el director del Departamento de Psicología, el Psicólogo Andrés Barreto Agudelo, magister en Psicología Comunitaria, advierte que los adultos mayores, que representan según la información el 75% de las víctimas por el virus, tienen sobre sí una gran presión al saberse población vulnerable, al estar expuestos a demasiada información sobre la tragedia de la pandemia y adicionalmente, al no poder satisfacer esa necesidad social de la interacción física incluso con sus familiares más cercanos.



“Aunque los seres humanos tenemos la certeza de que nos vamos a morir, que a usted le digan que hace parte de ese grupo de alto riesgo de enfermarse y morirse en 15 días, eso confronta al adulto mayor con su realidad y le genera un trauma”, explicó el académico.

Que a usted le digan que hace parte de ese grupo de alto riesgo de enfermarse y morirse en 15 días, eso confronta al adulto mayor con su realidad y le genera un trauma FACEBOOK

TWITTER

Con una medida nacional de permitir a los adultos mayores solamente salir tres veces a la semana durante media hora y que se extiende por tres meses más, en pocas palabras el doble del tiempo ya transcurrido en confinamiento, Barreto cuestionó la argumentación sobre esa decisión, no negando la importancia de protegerlos del contagio, pero sí poniendo sobre la mesa lo práctico del asunto.



A partir del análisis de la información, el experto hizo algunas recomendaciones para evitar un mayor deterioro en la salud mental de los adultos mayores, que en Antioquia serían cerca del millón.



Según el galeno, lo ideal sería que la persona mayor salga una hora diaria cuatro veces a la semana, es decir un 140% más de lo decretado por el gobierno nacional. Este tiempo debe ser dedicado a actividades físicas, lúdicas y recreativas. A ello se suma el acatar las normas de bioseguridad, la búsqueda de ayuda sicológica con apoyo de la red familiar y de cuidadores y, realizar prácticas como meditación o yoga.

💡#DATO 🇨🇴 El COVID19 tiene más letalidad en los adultos mayores y en Medellín pocos pacientes tienen más de 60 años. También es posible que allí estén falleciendo personas sin haberles hecho pruebas de COVID19 y esto sin duda, afectaría las cifras reales. — Reporte COVID-19 (@ReporteCOVID19) April 24, 2020

Afectación silenciosa

A nivel local, la oferta institucional de la Alcaldía de Medellín incluye la Línea Amiga (444 44 48 y 300 723 11 23 para celular y WhatsApp) para atención en salud mental. Esta registra un promedio de 5.850 llamadas en los últimos tres meses. Sin embargo, no son los adultos mayores los que más llaman a buscar atención profesional.



Así lo confirma Lina Bedoya, médica epidemióloga y líder de la Unidad de Promoción y Prevención de la Secretaría de Salud, quien explicó que son los adultos jóvenes quienes más recurren a la línea pero que, aun así, los adultos mayores deben ser el foco de atención de la institucionalidad y las familias.



“Con el adulto mayor hay que tener en cuenta que muchas veces pasan las problemáticas de salud mental de forma silenciosa: no socializan mucho con el resto de la familia. Entonces siempre hay que tener cuidado con esa alerta porque aproximadamente de todas las llamadas a la Línea Amiga el 5% son personas que requieren intervención en crisis”, explicó la funcionaria.



Advirtió además que en el adulto mayor la afectación mental puede llegar hasta la ideación suicida que a diferencia de los adultos jóvenes, no se manifiesta con una agresión explícita a la vida sino, por ejemplo, dejando de tomar sus medicamentos vitales.



Sobre la oferta, Bedoya indicó que la secretaría ofrece telepsicología, telepsiquiatría durante los 7 días de la semana las 24 horas.

VICTOR HUGO VARGAS RODRÍGUEZ

Para EL TIEMPO