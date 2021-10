Expertos alertan por aumento de bruxismo en los niños

El rechinar de los dientes mientras se duerme, no es un problema de ellos. Esa actividad inconsciente de los músculos masticatorios está relacionada con una alteración de los neurotransmisores, la serotonina y, en particular, la dopamina.



Dichos efectos están asociados directamente con el sistema nervioso central, pues estos cambian el procedimiento de respuesta del circuito de recompensa del cerebro.

Y aunque esta perturbación, conocida como bruxismo, afecta a personas de todas las edades, sin distinción de sexos, ahora viene teniendo una incidencia alta y preocupante entre la población infantil.



Este fenómeno se presenta entre el 3 por ciento y el 40 por ciento de la población infantil en el mundo y no está catalogado como un trastorno del movimiento y no necesariamente está asociado a daño.



(También lea: La polémica en la Alcaldía de Medellín por la pauta en los medios)



Aclarado esto por los investigadores, a renglón seguido afirman que lo que hoy se ve es una consecuencia del aumento en el consumo de azúcar y el uso de las pantallas digitales por parte de los niños.

Encontramos que había asociación clínica y estadísticamente significativa que, al aumentar el uso de pantallas y la frecuencia del consumo de azúcar FACEBOOK

TWITTER

En efecto, a esta conclusión llegaron científicos de la Facultad de Odontología de la Universidad CES, tras un estudio realizado desde el 2019, ‘Bruxismo del sueño en niños: relación con el tiempo de pantalla y el consumo de azúcar’.



El estudio fue realizado en 460 niños y niñas de colegios públicos y privados, en una proporción del 50 por ciento de cada género, entre los 4 y 8 años de edad, del área metropolitana del valle de Aburrá, y bajo el acompañamiento de los padres de familia.



Por medio de cuestionarios de hábitos del sueño y de frecuencia alimentaria, así como medida integral de tiempo y exposición a pantallas (teléfonos celulares, computadoras, juegos electrónicos y televisión), obtuvieron los datos que fueron analizados con un software especializado.



“Este estudio fue muy robusto metodológicamente. De verdad, hicimos que la muestra fuera representativa de nuestra población y con eso encontramos que había asociación clínica y estadísticamente significativa que, al aumentar el uso de pantallas y la frecuencia del consumo de azúcar, había un riesgo entre 3 y 7 veces mayor de que los niños sufrieran bruxismo del sueño”, explicó Claudia Restrepo, docente de la Facultad de Odontología de la Universidad CES, quien junto a Adriana Santamaría y Rubén Manrique Hernández, desarrollaron la investigación.

Ya encontramos el problema, ahora estamos pensando en cómo lo vamos a resolver FACEBOOK

TWITTER

El análisis de los expertos comprobó que el tiempo frente a los dispositivos de pantallas es de 2,4 horas al día en semana y de 2,9 horas por día durante los fines de semana.



El nivel de exposición fue mayor para los niños de colegios privados (2,3 horas) que con los de escuelas públicas (1,7 horas). Los resultados revelaron, además, una alta prevalencia de bruxismo del sueño en los niños que disponían de tiempo frente a la pantalla, alrededor de 2,1 horas o más por día.



Frente al consumo de azúcares añadidos, el 73 por ciento de los padres de familia encuestados indicó que los niños consumían azúcar agregada una vez al día todos los días y el 20 por ciento más de una vez al día.



Los niños de las escuelas públicas consumen más que los de las instituciones privadas.



“El uso excesivo del tiempo frente a la pantalla y el consumo de azúcar añadido pueden provocar alteraciones en el sueño, falta de homeostasis del cortisol, depresión, síntomas relacionados con la hostilidad y trastorno por déficit de atención con hiperactividad, entre otros. Estos factores se han relacionado previamente con alteraciones en la calidad de vida de los niños”, advierte la discusión planteada en la investigación.

Facebook Twitter Linkedin

La publicidad ha ayudado a crear mitos como que el azúcar es algo que necesitamos, cuando la verdad es que puede ser muy perjudicial para nuestra salud. Foto: iStock

Con los dicientes resultados, ahora los científicos se encaminan a perfeccionar un ensayo clínico con base en el uso de una intervención diseñada por la universidad Harvard.



Se trata de la: Fun, Food and Family (FFF), en español: Diversión, alimento y familia.

Que, en conclusión, realiza una intervención sobre algunos niños para identificar cuál es la reducción que se da en bruxismo del sueño cuando son reducidos los azúcares y el uso de pantallas.



Es una investigación que en este momento se está dando. “Ya encontramos el problema, ahora estamos pensando en cómo lo vamos a resolver”, puntualizó Restrepo.



Agregó que una de las grandes motivaciones para desarrollar este estudio es que como investigadores hacen parte de un selecto grupo en el mundo experto en bruxismo, por lo que llevan mucho tiempo estudiando los efectos del consumo de azúcares y el uso de las pantallas y, a su vez, el efecto negativo que tienen sobre los neurotransmisores.



Otra de las organizaciones que ya anteriormente había aconsejado sobre el uso restringido que los niños deberían tener frente a las pantallas es la Organización Mundial de la Salud (OMS).



En un documento titulado: ‘Guidelines on physical activity, sedentary behaviour and sleep for children under 5 years of age’, del año 2019, la OMS recomienda que entre los 2 y los 5 años los niños usen esos dispositivos como mucho una hora al día.



ESNEYDER GUTIÉRREZ

Para EL TIEMPO