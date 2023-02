El Instituto nacional de medicina legal y ciencias forenses informó en las últimas horas que el sacerdote Javier Eduardo González Pertuz falleció de causa "natural y directa en estudio". El prelado fue encontrado sin vida en un bar ubicado en el sector de Laureles, en el centro de Medellín el pasado viernes 3 de febrero.

En la mañana de este lunes 13 de febrero, en 10 A.M. HOY por HOY de Caracol Radio, José González, padre del sacerdote, reveló que Medicina Legal no le ha dicho las causas del fallecimiento de su hijo y dio detalles de su última conversación.

“Mi hijo se despidió de mí. Me dijo, a más tardar, vuelvo a las 10 de la noche”, aseveró González.



"Al otro día me fui a trabajar normal, pensé que se había ido para alguna iglesia, pero ese día nada. Pasaron las 7 de la mañana y ya me empecé a preocupar. Le dije a mi otra hija, pensemos dónde empezamos a buscar porque esto nunca ha pasado”. añadió González.



A la pregunta de si el sacerdote llegó al bar en compañía de otro hombre, el progenitor del prelado sostuvo que su hijo rara vez visitaba bares o discotecas, y las pocas veces que iba a uno de esos lugares lo hacía en compañía de su hermano.



Cabe recordar que, según la Policía, González Pertuz, de 39 años, fue hallado sin sus pertenencias en un establecimiento comercial ubicado en la carrera 70A con calle 42.



Inicialmente, las autoridades señalaron que el sacerdote pudo haber sido víctima de una sobredosis de escopolamina en un caso de hurto. Sin embargo, Medicina Legal informó que los exámenes toxicológicos resultaron negativos.



Once días después de la muerte del padre González Pertuz las causas verdaderas de esta se desconocen. Medicina Legal señaló que aún faltan los resultados de algunas exámenes que se le practicaron al cuerpo del prelado.



