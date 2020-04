El cura que pasó de figura de TV a suspendido por supuesta pederastia

“¡Alerta de una trampa! ¡Que salga a la luz lo que se maquina en la oscuridad!”, exclamó el sacerdote Carlos Yepes.

El padre antioqueño, en 2018, utilizó estas expresiones para defenderse de los señalamientos por pederastia en su contra y sumó: “se trata de un elaborado montaje urdido por personas que desean enlodar mi trabajo pastoral de muchos años, mi honra y buen nombre a través del escándalo mediático”.



Las acusaciones contra Yepes, las cuales fueron expuestas por Juan Pablo Barrientos, escritor del libro 'Dejad que los niños vengan a mí', señalan que este sacerdote habría abusado sexualmente de tres niños, quienes, ya siendo mayores de edad, se atrevieron a denunciar los vejámenes a los cuales supuestamente fueron sometidos.



Los tres hombres aseguran que fueron víctimas de abuso sexual por parte del sacerdote cuando ellos eran menores de edad. Estos hechos habrían ocurrido entre 1995 y 2010 en las parroquias de El Salvador, San Esteban Protomártir y Sagrado Corazón de Jesús, en Barrio Triste, en Medellín.



Le puede interesar: Quién es el sacerdote suspendido por Vaticano tras denuncias de abuso

Se trata de un elaborado montaje urdido por personas que desean enlodar mi trabajo pastoral de muchos años, FACEBOOK

TWITTER

Pese a que Yepes, en su defensa, tildó a estas denuncias como “una refinada y calculada persecución contra líderes eclesiales y figuras públicas muy queridas dentro de la iglesia”, este miércoles la Congregación para la Doctrina de la Fe, que funge como una especie de 'Fiscalía' del Vaticano, ordenó la suspensión del ministerio sacerdotal para este padre.



Yepes, de 55 años, se graduó en 1986 de Derecho en la Universidad de Medellín y se ordenó como sacerdote el 11 de diciembre de 1993. Tras nueve años como párroco, un suceso marcó su trasegar en la Iglesia católica.

Las Farc, para el 17 de abril del 2002, secuestraron a Yepes cuando lideraba una marcha por la no violencia en el municipio de Caicedo, Antioquia. En esta acción violenta también fueron privados de la libertad el gobernador del departamento de Antioquia, Guillermo Gaviria, y el exministro de Defensa Gilberto Echeverry.



Días después, el padre fue liberado y fue el encargado de narrar el estado en el cual se encontraban los dos personajes que quedaron en cautiverio, quienes fueron asesinados junto con ocho soldados más durante una operación de rescate del Ejército Nacional.



Desde ese infausto hecho, el sacerdote Yepes ganó más notoriedad. Así las cosas fue capellán de la Alcaldía de Medellín y de la Gobernación de Antioquia, además de convertirse en una reconocida figura de la Iglesia católica en esta región del país y aparecer en Televid, el canal de televisión de la Congregación Mariana.



Para el 2014, cuando fue el párroco de la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, ubicada en el centro de Medellín, el padre fue diagnosticado con un aneurisma en el cerebro por lo que tuvo que ser intervenido de urgencia. En su momento, los feligreses formaron cadenas de oración por el padre, quien en la comunidad era muy querido y recordado por los mismos.



Una vez recuperado, siendo uno de los sacerdotes destacados en este canal religioso, Yepes seguía siendo admirado por decenas de feligreses, pero hace dos años dejó de colaborar en Televid, justo después de que se conocieran las denuncias en su contra.



No obstante, el sacerdote Yepes empezó a dirigir ‘Amén Comunicaciones’, una plataforma digital desde donde transmite las eucaristías desde la parroquia para la cual oficia en Copacabana, Antioquia, municipio vecino de Medellín.



De hecho, en su perfil de Facebook tiene más de 130.000 seguidores y en sus canales de YouTube, 'Padre Carlos Yepes' y 'Amén Comunicaciones', suma alrededor de un millón de seguidores y más de 200 millones de reproducciones.



(Además: Menor fue víctima de abuso sexual durante 3 años por su padrastro)



Pese a las denuncias del 2018, Yepes no fue suspendido de sus funciones, por lo que continuaba con sus actividades como sacerdote en la iglesia San Juan Bautista de la Salle, en Copacabana, la cual asumió en 2017.



En la decisión del Vaticano, explicó Óscar Álvarez, vicario general de la Arquidiócesis de Medellín, se resolvió suspender a Yepes. Incluso, la Congregación para la Doctrina de la Fe ordenó la realización de un proceso judicial penal canónico.



La orden del Vaticano se le notificó al arzobispo de Medellín, monseñor Ricardo Tobón, para que hiciera efectiva la suspensión de Yepes. Esta decisión, que es indefinida mientras avanza la investigación canónica penal, impide a Yepes ejercer su ministerio sacerdotal, por lo que tuvo que entregar la parroquia.



Esta suspensión, la cual rige desde el miércoles, se extenderá hasta cuando se resuelva el proceso producto de la investigación contra Yepes, lo que podría tardar incluso años.



"Acatando lo establecido, se ha enviado información a la Congregación para la Doctrina de la Fe y esta ha ordenado recientemente la realización de un procesos judicial penal conforme al canon 1721 del Código del Derecho Canónico", señaló también la arquidiócesis.



Extraoficialmente se conoció que la suspensión de Yepes ocurrió desde el pasado 9 de marzo, pues la última misa que publicó en su canal de YouTube fue el 8 de marzo, fecha desde cuando solo aparece en cámara ofreciendo reflexiones, eso sí vistiendo indumentaria eclesiástica.



MEDELLÍN