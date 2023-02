El pasado fin de semana se celebró La Solar, un famoso festival esperado por la ciudad de Medellín, en la que se presentaron artistas como Sean Paul, Rauw Alejandro, Dimitri Vegas & Like Mike, entre otros.



Y aunque fue una noche de diversión y mucha música, varios internautas denunciaron robos en el interior del festival. Entre ellos, la ‘influencer’ Mafe Eats & Travels, quien reveló que fue una de las víctimas y no recibió ayuda ni de la seguridad privada del evento ni de la Policía.

Facebook Twitter Linkedin

La mujer aseguró que pidió ayuda a las autoridades Foto: Instagram: @mafe.eats

“Me robaron el celular en el festival ‘La solar’. Fue en la zona VIP del evento”, inició su relato.



Después contó cómo habrían actuado los delincuentes: “Lo tenía guardado en mi bolso y de un segundo a otro lo sacaron. Ustedes saben cómo son de buenos pa’ esto”.



La mujer aseguró que pidió ayuda a las autoridades, pero no le dieron respuesta.



“Pedí ayuda a los de la seguridad privada del evento y me mandaban a la Policía y, claro, cuando iba a donde los policías me mandaban a los de seguridad privada. Muy mal todo”, dijo.

(Siga leyendo: Empresario que trae a RBD habla de segunda fecha: 'Si se hace, será en Medellín').

Por último, le mandó un mensaje a sus seguidores para que se cuidaran en este tipo de eventos.



Tras la denuncia pública, la creadora de contenido publicó en sus historias de Instagram el testimonio de varios usuarios que les había pasado lo mismo.



Ante la creciente inconformidad por la seguridad del evento, Maluma se robó la atención de los internautas por ir encubierto a dicho festival y pasar desapercibido. Tal parece que el cantante quería disfrutar de la rumba como uno más.

GERALDINE BAJONERO VÁSQUEZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias

¿Por qué se repetirá la elección de Junta de la Cámara de Comercio de Medellín?

Grave accidente de un BMW y tractomula en Antioquia: hay varios heridos



Daniel Quintero mandó a 'hackear' a siete de sus secretarios de despacho