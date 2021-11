Ordenan libertad de uno de los capturados por robo en Medellín

La historia de Edien Antonio Toscano Villero podría describirse con el adagio popular de que “estaba en el lugar equivocado a la hora equivocada”.



El hombre de 48 años de edad fue capturado, con 10 personas más, presuntamente por participar del robo de película que hicieron un grupo de más de 20 el pasado jueves a una bodega de oro en el Poblado, barrio de la capital antioqueña.



La diferencia es que él no es un delincuente, según dice la representante legal de la empresa para la cual trabaja, que al percatarse de su captura, altamente difundida en fotos y videos por las redes sociales, comenzó el proceso para demostrar que este no tenía nada qué ver con el robo, en el que la Fiscalía confirmó que se extrajeron materiales avaluados en 550 millones de pesos.



Johana Gómez, la voz de un video que se hizo viral en redes sociales y representante legal de Jega Eléctricos S.A.S, confirmó a este medio que el hombre se encontraba trabajando en el almacén y sobre las 11:22 de la mañana se fue para Servientrega, para averiguar sobre un respuesto que se había enviado al departamento de Córdoba.



Pero al estar allí se topó con este cinematográfico robo y dejó de contestar a Gómez sobre las 11:43 (el robo fue a las 11:40).



“En ese momento me imagino yo que los ladrones empezaron a correr y a quitarse chalecos y armas por doquier, en ese momento él salía de ese lugar de la transportadora, que queda cerca al lugar de los hechos y lo capturan ilegalmente.Un cliente del negocio me llama diciendo que lo había llamado al celular de él y que alguien le había contestado que no llamara más porque era un delincuente. Ya viendo videos y todo asumimos que era un policía que cogió el celular y contestó eso.”, narró la representante legal.



Agregó que se dio cuenta de su detención por medio de un video e inmediatamente procedió a conseguir un abogado y recopilar pruebas, entre las que se incluyeron una carta de ella y videos de la empresa que demuestran que estuvo trabajando hasta la hora mencionada.



“En este momento gracias a Dios, al material probatorio y al abogado que fue muy diligente ya le dijeron que era una captura ilegal, estamos esperando a que salga”, agregó.



Así las cosas, solo la captura de Edien fue declarada por el juez que lleva el caso de esta manera, las demás fueron legales.



Gómez lamentó que con esto se manche el nombre de su compañero y de la empresa, altamente reconocido en el gremio también por reparar y hacer mantenimiento a lavadoras y neveras.



“Da tristeza que nuestros mandatarios salgan a decir sin averiguar, que sí, que todos son culpables, sin investigar. Queremos que se limpie la imagen de Edien, que por favor el alcalde salga, así como dio la cara a decir "tenemos once criminales", que salga a decir "hay uno que no era, hay uno inocente y lo capturamos ilegalmente”, opinó Gómez.



Lo que sí destacó fue la solidaridad de clientes y proveedores de su empresa, que reconocieron al hombre y difundieron su audio para que se hiciera justicia.



MELISSA ÁLVAREZ

EL TIEMPO MEDELLÍN