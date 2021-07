Lo que se sabe del robo de película en edificio de El Poblado, en Medellín

De película, así fue el robo que se presentó en la mañana del lunes en el edificio Fórum, ubicado en el barrio El Poblado de Medellín, donde en una compraventa se robaron 12 kilos de oro, avaluados en 2.000 millones de pesos y 400 millones en efectivo.

A las 10:45 de la mañana, un grupo de personas simulando estar uniformados con prendas de la Policía Nacional y la Sijin ingresaron a la Torre I de Forum, argumentando estar en un operativo para capturar a un narcotraficante, según informó la Administración del edificio.



El hecho enmascaraba un hurto a dicha oficina, la cual fue violentada y abierta con un ariete policial. Para cometer el hecho, unas 15 personas llegaron al sitio en 10 motocicletas y tres vehículos, aunque versiones sostienen que ingresaron ocho.



(Le recomendamos: ¿Robo del siglo en Medellín? Se llevaron $ 2.300 millones de una casa)

Llegaron en forma violenta hasta el piso 17, ingresaron y se hurtaron una gruesa suma de dinero y un oro que almacenaban en esta oficina y emprendieron la huida FACEBOOK

TWITTER

Dicha versión riñe con la que dio la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, que señaló que los ladrones ingresaron fue suplantando a la empresa de seguridad contratada por Forum.



"Varios sujetos, quienes suplantaron la identidad de los vigilantes de la empresa que prestaba la seguridad a este edificio, llegaron en forma violenta hasta el piso 17, ingresaron y hurtaron una gruesa suma de dinero y un oro que almacenaban en esta oficina y emprendieron la huida", declaró el coronel Camilo Torres, subcomandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.



Otro detalle del suceso lo agregó el brigadier general Gustavo Franco Gómez, comandante de la Región 6 de Policía, quien señaló que los ladrones amarraron al celador, ingresaron por el ascensor hasta el piso 13 y que fueron cinco personas, aunque detalló que las autoridades recopilan la información para darla de manera más precisa.



En lo que sí coinciden las versiones del alcalde Daniel Quintero y de la administración del edificio es que el suceso fue planeado. "Es materia de investigación, pero evidentemente fue planeado y muy organizado. Una de las personas se hizo pasar por la Sijín, incluso dejó uno de sus vestidos de la Sijín en el lugar de los hechos y esperamos dar resultados al respecto", dijo a los medios de comunicación.



(Además: ¡Indignante! Ladrón amenaza a bebé con pistola para robar a sus padres)

Facebook Twitter Linkedin

La administración del edificio informó que se tomaron medidas preventivas adicionales, que comprende tener apoyos de la empresa Miro Seguridad y la Policía Nacional. Foto: Cortesía Alcaldía de Medellín

En un comunicado, la administración del edificio informó que desde su central de monitoreo se dio aviso a la red de apoyo, cuando todavía los ladrones estaban en las instalaciones de este edificio.

Quienes ingresaron lo hicieron con un objetivo específico. No fueron asaltadas oficinas en estos pisos, no se trata de un hurto masivo FACEBOOK

TWITTER

"Las autoridades competentes que conocieron el evento de manera inmediata. Quienes ingresaron lo hicieron con un objetivo específico. No fueron asaltadas oficinas en estos pisos, no se trata de un hurto masivo", dice el comunicado.



En cuanto a la respuesta policial, el coronel Torres señaló que luego del hecho las autoridades lograron la inmovilización de tres vehículos que, al parecer, habrían participado de este hecho. Igualmente, se logró la individualización de tres personas, sobre quienes se están adelantando las correspondientes investigaciones con el personal de Policía judicial y de inteligencia.



En el comunicado también se señaló que la Policía Judicial e inteligencia, junto con la Fiscalía, se articularon para dar con el paradero de quienes cometieron el hecho para recuperar estos elementos hurtados y que están recolectando elementos materiales probatorios, como videos de las cámaras, tanto públicas como privadas, y testimonios de las víctimas.



(Le puede interesar: Arrancaron Colombiamoda y Colombiatex 2021 en Medellín)



Por lo pronto, la administración del edificio informó que se tomaron medidas preventivas adicionales, que comprende tener apoyos de la empresa Miro Seguridad y la Policía Nacional. En el hecho no hubo personas heridas ni pérdidas en la propiedad horizontal.

Los antecedentes

Pero este no ha sido el único robo que se ha presentado en circunstancias similares en la ciudad. El pasado 16 de diciembre, con chaquetas verdes, simulando ser integrantes de la Policía Nacional y con una supuesta orden de captura en mano, hombres ingresaron a una compraventa de oro en el Centro de Medellín y cometieron un millonario robo.



El hecho se presentó sobre las 7 de la mañana en el centro comercial Bolívar Amador, donde se creó el caos porque, al salir, los delincuentes hicieron varios disparos para intimidar a la ciudadanía.



(Lea también: Policías falsos robaron $190 millones de compraventa en Medellín)



Según las autoridades, quienes cometieron el hecho llegaron en tres carros y dos motocicletas. El saldo fueron 190 millones de pesos y 700 gramos de oro hurtados.



Otro hecho insólito se presentó el pasado 10 de enero, cuando 2.300 millones de pesos en efectivo fueron hurtados de una vivienda en el barrio Belén La Mota, al suroccidente de Medellín.



Todo ocurrió cuando ocho personas ingresaron a una casa de un conjunto residencial de este sector y, de acuerdo con la Policía, llegaron al lugar con la excusa de ver la vivienda que estaba disponible para arrendar. Mientras que unos se dedicaron a hacer el recorrido al interior de esta vivienda, otros se dedicaron a hurtar el dinero.

Más contenido de Colombia:

-Comunidad indígena en Santa Marta mantiene su rechazo a la vacuna del covid

-Esta sería la distribución de la vacuna Moderna en Barranquilla-Falleció el reconocido empresario santandereano Rafael Ardila Duarte