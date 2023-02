A principios de febrero se conoció que una socavación del río Medellín, a la altura de los talleres del Metro, en Bello, amenaza con llevarse una parte de la calzada de la avenida regional, en sentido sur - norte, por donde transitan diariamente unos 60.000 vehículos.



(Lo invitamos a leer: Dos meses tardaría conocer la solución definitiva a socavación del río Medellín)



Aunque la situación ya había sido advertida por las secretarías de Gestión del Riesgo y Obras Públicas de Bello, apenas este año se lanzó la alerta porque el río se encuentra a menos de dos metros del corredor vial.

Por esta razón, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá encomendó a la Universidad Nacional adelantar estudios de las obras definitivas para resolver la problemática que no solo afecta este punto, sino otros 4.



(Le puede interesar: El expediente criminal del presunto líder de los 'Pachelly' que cayó en Medellín)



Autoridades locales informaron que el aumento de lluvias en toda la ciudad agravó la socavación que hoy tiene entre 1,7 y 2 metros de profundidad.

Facebook Twitter Linkedin

Socavación en el río Medellín está cerca de afectar la avenida Regional. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Desde la Universidad explicaron cómo será la solución para atender la emergencia, después de haber realizado los estudios y diseños correspondientes. Además, entregaron los primeros detalles de la solución definitiva.



De esta manera, para evitar que pierda la calzada, se planea mover una barra de placas de concreto sueltas para incorporarlas en geobags y conformar un enrocado de protección, que servirá de muro de contención. Los geobags, en palabras simples, son 'bolsas' que se llenan de material para conformar barreras de protección.



(Además: Comandante de la Policía de Antioquia está siendo investigado por la Fiscalía)



“Las geobags son permeables, por lo que dejan entrar el agua, pero el material que hay en su interior no se sale. La idea es que el río recargue la humedad en épocas de aguas altas y la almacene en la planicie para que en épocas de sequía el agua se devuelva al canal", explicó Lilian Posada, profesora de la Facultad de Minas de la Unal.



La docente señaló que si se instala una barrera de concreto, esta no tendría capacidad de almacenamiento y con las crecidas del río se empezarían a socavar.



Además, agregó que “antes solo había unas placas de contención de las paredes del canal porque se creía que el río, por ser tan ancho, no iba a ocupar sus márgenes”.



(Consulte acá todas las noticias de Medellín y Antioquia de EL TIEMPO)



La medida está contemplada para abordar la urgencia e impedir que se pierda la calzada de la vía. Una solución a fondo incluye la construcción de una llave de socavación para evitar que se vuelva a formar la barra que impide la circulación normal del agua.



Desde la Universidad esperan que la emergencia sea atendida por completo en un mes y las obras definitivas se adelanten en tres meses.





MEDELLÍN

Escríbanos: sebbol@eltiempo.com