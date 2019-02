Río Cauca volvió a la normalidad, pero no la vida de los pescadores

Cinco días después de que se abrieran las compuertas del vertedero de Hidroituango, el río Cauca volvió a los niveles regulares de una época seca en su totalidad.



Así lo informó EPM, que basado en datos del Centro de Monitoreo Técnico (CMT), del proyecto hidroeléctrico Ituango, indicó que en las últimas 14 horas, de las 8 de la noche del martes 12 a las 10 de la mañana del miércoles 13 de febrero, el caudal en Puerto Valdivia pasó de 538 metros cúbicos por segundo a 683,7 m3/s.

✅ Seguimos avanzando tras la apertura de compuertas sin contratiempos en la operación del vertedero para aumentar el caudal del #RíoCauca de forma controlada aguas abajo del #ProyectoItuango 💧💦 pic.twitter.com/xLqv6o967T — EPM estamos ahí (@EPMestamosahi) 13 de febrero de 2019

Entre Tarazá y Cáceres, denominado caudal Apaví, en ese mismo lapso de tiempo el nivel del afluente incrementó de 556,7 a 735,7 m3/s mientras que en el caudal caudal Margento (entre Caucasia y Nechí), pasó de 478,2 a 504,6 m3/s.



EPM agregó que las cifras de rescate y salvamento íctico aumentaron a 478.022 peces rescatados, “la mayoría de menor gramaje y de especies no migradoras. La biomasa es de 878 kilos fue recolectada y se está llevando al depósito Humagá y a La Pradera, en coordinación con Emvarias y con las técnicas adecuadas para el manejo de este tipo de residuos”.



Sin embargo, no entregaron cifras de los peces muertos. El último dato estimaba cerca de 65.000 especies fallecidas.

Según pescadores, cerca del 60 por ciento de los que viven en Puerto Valdivia se dedican a actividades en el río. Foto: Guillermo Ossa/EL TIEMPO

Y aunque las zonas que estuvieron secas poco a poco se fueron llenando de agua, la vida en el segundo afluente más importante del país no volvió a ser igual. El tradicional amarillo marrón del río se cambió por un tono verdoso y son pocos los peces que surcan sus aguas.



Tampoco la vida de los pescadores se normalizó. Algunos denuncian la dificultad para ejercer su oficio pese a que subió el caudal. Uno de esos es Libardo*, pescador de Caucasia, quien indicó que no se trata solo del agua.“Toda la afectación que se le hizo al río con los niveles de sequía no va a hacer que la vida allí florezca de un día para otro. Muchas especies quedaron afectadas, por ejemplo, no hemos vuelto a conseguir bagre y el bocachico difícilmente se logra pescar”, expresó el hombre.

En Puerto Valdivia tampoco mejora la situación. Didier García, personero de Valdivia, aseguró que diariamente está recibiendo en su despacho cerca de 200 personas, todas denunciando afectaciones por las decisiones tomadas por EPM.



“Las autoridades deberían declarar calamidad económica en el municipio. Porque es una afectación en cadena, los pescadores es poco lo que pueden coger pero la gente no tiene plata para comprar el pescado. Y la reparación no se ve por ningún lado”, indicó el personero.



La queja de los pescadores, pese a que el caudal recuperó su nivel, es que el cambio de color no es solo un tema estético, sino que se debe a que no tiene los sedimentos que antes sí tenía y era de lo que se alimentaban los peces.



“Todo ese sedimento quedó arriba de Hidroituango y por eso la pesca ha disminuido tanto. Pero también los mineros, los areneros y los barequeros se han visto afectados. Eso por el río, pero desde la avenida torrencial de mayo del 2018 el comercio también se ha visto terriblemente afectado”, expresó uno de los pescadores de la zona.

Para el personero García, es irónico que la premisa de EPM sea la vida de las comunidades pero que a la hora de la atención haya tanto incumplimiento. Indicó, que el punto de atención para la comunidad instalado en Puerto Valdivia, no da abasto para atender las quejas de los afectados.



"Valdivia tiene cerca de 23.000 habitantes de los cuales 14.000 son de Puerto Valdivia y sus veredas aledañas. Y la gran mayoría vive de las actividades que se realizan en el río. El casco urbano queda a 25 kilómetros de distancia y no pueden desplazarse hasta la personería cada vez que tienen un problema con EPM. Es que ya vamos para 10 meses de esta situación", puntualizó el funcionario, quien solicitó a la empresa que mejores las estrategias para atender a la comunidad afectada.

