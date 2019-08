Riña en estación de policía terminó con un muerto en Medellín

Un muerto y tres heridos dejó una riña que se presentó la madrugada de este miércoles, 21 de agosto, en la Estación de Policía La Candelaria, en el centro de Medellín.



A pesar de que en este momento la Personería de Medellín se encuentra en el lugar para verificar los derechos de la población que se encuentra allí, Jorge Carmona, defensor de la población carcelaria, expresó que la pelea se presentó por problemas de convivencia.

Carmona argumentó que, si bien la estación tiene una capacidad para 80 personas, en ella se encuentran más de 436. "Eso hace que la convivencia sea un problema, las riñas se presentan todos los días. Están en condiciones infrahumanas, pelean por algún empujón, por un pedazo de pan", dijo el defensor.

🕙#AEstaHora I Funcionarios de Personería de Medellín realiza verificación de derechos en la Estación de Policía de La Candelaria, tras presentarse una riña entre los internos en la últimas horas, que dejó como saldo, una persona fallecida y tres más heridas. #DondeTodosContamos pic.twitter.com/SaktQ9Sw2N — Personería de Medellín (@personeriamed) August 21, 2019

El hombre que resultó muerto en la pelea se llamaba Bill Clinton Hama y se encontraba privado de la libertad desde hace cuatro meses por hurto calificado y agravado. Murió por una herida de arma blanca en el cuello.

Carmona hizo un llamado porque, según dice, la alcaldía de Medellín no ha prestado la suficiente atención que merece este caso. "Ya van tres muertos en esa estación este año, el alcalde no se pronuncia. Medellín necesita de manera urgente una cárcel municipal para sindicados, pero no aparece por ningún lado", precisó el defensor de derechos humanos.



