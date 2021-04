Video: riña en el Metro de Medellín antes de iniciar el toque de queda

Las altas aglomeraciones en calles y sistemas de transporte público poco antes de la 5 de la tarde generaron caos vial y alteraciones del orden público en Medellín previo al toque de queda que rige en los 125 municipios de Antioquia.

En redes sociales los usuarios compartieron videos de la situación en el Metro de Medellín, principal sistema de transporte público de la ciudad.



En los videos, no solo se apreciaba un alto flujo de personas en las estaciones, sino también una riña que se presentó en el interior de un vagón.



En el video se puede observar a dos hombres peleando dentro de un ya copado tren, mientras algunos ciudadanos intentaban separarlos.

Rechazó total a este comportamiento de estos ciudadanos en el @metrodemedellin



Hoy se presento Riña en pleno recorrido del metro de Medellín.#noticias #DenuciasAntioquia #medellin #metrodemedellin pic.twitter.com/pUA31xzrjL — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) April 1, 2021

De acuerdo con la empresa Metro, la riña se presentó por intolerancia entre los usuarios y fue detenida por la Policía.



“Se le impuso un comparendo al agresor y fue expulsado del sistema Metro”.

El Metro recordó a los usuarios la modificación en el horario del servicio comercial durante Semana Santa debido a las restricciones que hay.



- Miércoles 31 de marzo: de 4:30 a. m. a 10 p. m.



- Jueves 1 de abril y viernes 2 de abril: de 5 a. m. a 8 p. m.



- Sábado 3 de abril: de 4:30 a. m. a 8 p. m.



- Domingo 4 de abril: de 5 a.m. a 8 p.m.



El Metrocable línea L (Arví) prestará servicio de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. tanto el miércoles 31 de marzo como el sábado 3 de abril. El jueves 1, viernes 2 y domingo 4 de abril, el servicio será de 8:30 a.m. a 4:00 p.m.



MEDELLÍN

