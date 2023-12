'Rigo' Urán recibió importante reconocimiento en Antioquia: 'Es un homenaje muy bonito'

El reconocido ciclista urraeño Rigoberto Urán sumó este martes un nuevo galardón a su palmarés, pero está vez no llegó por cuenta de una competencia en las carreteras europeas, sino por su destacada trayectoria como deportista profesional que ha dejado en alto el nombre de Urrao, Antioquia y Colombia.



(Lo invitamos a leer: ¿Rigo está al borde del retiro? Equipo da luces y se prepara para el fin de su carrera)



La Gobernación le entregó a Urán, este 19 de diciembre, el Escudo de Antioquia categoría Oro, "por su muy valioso aporte al deporte del departamento y del país, y por su compromiso, sentido de pertenencia, amor y pasión por su tierra, que ha servido de inspiración a las nuevas generaciones de deportistas".

Al recibir el reconocimiento, Urán recordó los primeros pasos que dio en su carrera y los hechos que marcaron su trayectoria profesional. Habló del legado de su padre, de la constancia y la disciplina que requiere el deporte y cómo estas reemplazaron su gusto por el trabajo, y de las primeras veces que empezó a montar bicicleta, las cuales le demostraron que tenía madera para eso.



(Le puede interesar: Rigoberto Urán: los negociazos que tiene y a los que se dedicará al dejar la bicicleta)



El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, destacó su desempeño deportivo y capacidad de resiliencia. “'Rigo' es un ejemplo con los títulos que ha logrado, es admirable como reconoce la Gobernación de Antioquia en sus diferentes facetas, la Gobernación está como marca en la vida de este campeón y de su familia”, dijo el mandatario.

Facebook Twitter Linkedin

Rigoberto Urán recibió el Escudo de Antioquia categoría Oro. Foto: Gobernación de Antioquia

Por su parte, el deportista —que corre para el equipo EF Education Easy-Post— agradeció la condecoración y dijo que "es un homenaje muy bonito" porque durante sus primeros años tuvo un apoyo muy importante de la Alcaldía de Urrao y la Gobernación de Antioquia.



"Me alegra poder compartir esto con todos los antioqueños, porque amo a Antioquia, amo a Colombia y es un homenaje muy bonito para mí", agregó 'Rigo' Urán.



(Consulte acá todas las noticias de Medellín y Antioquia de EL TIEMPO)



El ciclista también aprovechó el espacio para hablar de su futuro profesional. "Estoy esperando que el equipo me termine de definir el calendario, a mí me encantaría estar nuevamente en el Tour de Francia y en los Juegos Olímpicos. Uno espera estar bien de forma y poder participar", apuntó.



Y sobre un posible retiro respondió: "Lo cierto es que ya me estoy poniendo viejo, cada día sufrimos un poquito más en las carreras, uno va teniendo una vida útil, son casi 20 años de carrera profesional y estamos cerca. Apenas tenga esa información se las cuento para que hagamos una despedida bien grande".



MEDELLÍN

Escríbanos: sebbol@eltiempo.com

Más noticias en eltiempo.com