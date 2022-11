La Registradora Especial del Estado Civil de Medellín decidió, este martes 22 de noviembre, no certificar el cumplimiento de los requisitos de la revocatoria de mandato 'El pacto por Medellín te salvará, porque te amamos te vamos a recuperar' contra el alcalde de Medellín, Daniel Quintero.



(Lo invitamos a leer: Tripulación reportó 'falla de motor' antes de accidente de avioneta en Medellín)



Para el organismo los estados contables de la campaña de recolección de apoyos entregados por el comité promotor evidenciaron la superación de los topes individuales permitidos por el Consejo Nacional Electoral.

La decisión se conoció luego de que el Tribunal Administrativo de Antioquia desestimó las solicitudes de adición y aclaración que formuló la Registraduría a un falló del 9 de noviembre de ese tribunal, en el que se le ordenó entregar los certificados para iniciar el proceso de revocatoria.



(Le puede interesar: Registraduría pidió aclaración sobre fallo de revocatoria de Daniel Quintero)



La Registraduría señaló que los topes de financiamiento del comité promotor se incumplieron, según la resolución 2121 de 2022 del CNE que en su artículo 4 asegura que los estados contables "reflejan una superación de los topes individuales fijados por esta Corporación", se lee en el documento de 4 páginas.



Además, aclara que contra la resolución no procede ningún recurso.



(Además: Los angustiantes relatos de los testigos del accidente aéreo de Medellín)



A través de su cuenta en Twitter, Andrés Rodríguez, vocero de la revocatoria, rechazó la decisión de la Registraduría. "No muestra por qué dice eso y se basa en lo que había dicho el CNE, tratando de justificar su error al no haber certificado a tiempo los estados contables de la revocatoria", dijo a través de un video.

Y así no mas, sin pruebas, sin una justificación real, sin tener una respuesta contable confirmada; la @Registraduria acaba de NEGAR la certificación de los estados contables, asegurando que superamos los topes. Lo cual es COMPLETAMENTE FALSO.

Se robaron esto y sin pudor. pic.twitter.com/WXQnGpvfWb — Andrés El Gury Rodríguez (@AndresElGury) November 22, 2022

"Estamos viendo un presunto fraude a resolución judicial y un presunto prevaricato del tamaño del edifico de la Registraduría en Bogotá", agregó el vocero.



Por su parte, el alcalde Daniel Quintero celebró la decisión del organismo electoral. "Se cae definitivamente la revocatoria fraudulenta pero no implica eso que ganamos la batalla. Intentarán de todas las formas y con todas su cabezas hacer daño. Son víboras de 10 cabezas dispuestas a todo", escribió en Twitter.

Se cae definitivamente la revocatoria fraudulenta pero no implica eso que ganamos la batalla. Intentarán de todas las formas y con todas su cabezas hacer daño. Son víboras de 10 cabezas dispuestas a todo. — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) November 23, 2022

(Consulte acá todas las noticias de Medellín y Antioquia de EL TIEMPO)



MEDELLÍN

Escríbanos: sebbol@eltiempo.com