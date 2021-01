La pelea en redes sociales entre Quintero y quienes buscan revocarlo

Un rifirrafe en redes sociales protagonizaron desde este domingo quienes están a favor y quienes están en contra del proceso revocatorio contra el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, previo a la audiencia pública.



Twitter es el escenario de mensajes de lado y lado, previo al primer pulso que librará este lunes Daniel Quintero con los integrantes del movimiento que buscan revocarle el mandato.



El Consejo Nacional Electoral (CNE) transmitirá la audiencia por Facebook, como parte del proceso de revocatoria que inscribió el 4 de enero el movimiento ‘El pacto por Medellín te salvará; porque te amamos, te vamos a recuperar’.

En la discusión participaron pesos pesados de la política, integrantes de la administración municipal, promotores de su revocatoria y otros usuarios menos conocidos en redes sociales.



"La industria creada en Medellín produjo una economía fraterna con iniciativas como la compensación familiar. Se abrió paso la innovación, se creó confianza entre inversionistas, empleados y trabajadores. Todo amenazado por la siembra del odio, tarea del alcalde", trinó el expresidente Álvaro Uribe Vélez, respondiendo a un tweet de Daniel Quintero en el que el mandatario criticaba el hecho de hablar de revocatorias en tiempos en los que se debería hablar de vacunas.



A su turno, el senador Gustavo Bolívar defendió el gobierno de Quintero:

#DanielQuinteroResponda la derecha aún no se repone del duro golpe psicológico de haber perdido Medellín. Equivale a q Char pierda Bquilla.



Les da duro porq piensan q las ciudades son de ellos. Saqueando esas ciudades y esclavizando funcionarios aseguran las próximas elecciones — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) January 25, 2021

Incluso, el propio alcalde encendió la polémica desde este domingo con algunos trinos en los que destaca su gestión durante el primer año de gobierno, aunque también aprovechó para hacer varias aseveraciones.



"A pesar de las presiones, paramos la guachafita que tenían con EPM. Dejó de ser la caja menor del GEA para ser nuevamente las EPM de toda la ciudad", dijo.



En otro trino, Quintero manifestó que quienes estaban detrás de su revocatoria eran "politiqueros y empresarios que perdieron las elecciones pasadas", mostrando fotografías de las caras más visibles del movimiento ‘El pacto por Medellín te salvará; porque te amamos, te vamos a recuperar’.

Trino de Daniel Quintero sobre quienes lideran su movimiento de revocatoria de mandato. Foto: Tomada de Twitter: @QuinteroCalle

Aunque minutos después el mandatario borró el tweet; la polémica continuó:

#DanielQuinteroResponda por qué quitó el tuit tratando de desacreditar un mecanismo democratico?, y los "ex-uribistas" dolidos en su nómina que? Eso en que lo convierte a usted? @QuinteroCalle su #RevocatoriaDanielQuintero va! pic.twitter.com/ILtLAKbRSo — Andres El Gury Rodríguez (@AndresElGury) January 24, 2021

De otro lado, el concejal Álex Flórez, defensor de Quintero y perteneciente al movimiento político Independientes, señaló que pedirá la nulidad de la inscripción de la revocatoria.



"El Uribismo debería mandar gente más pilosa a inscribir comités revocatorios. Gente que ni vive, ni vota en Medellín no puede conformar un comité para revocar al alcalde de los ciudadanos de Medellín. Solicitaré nulidad de la inscripción", trinó el corporado.

La audiencia

Cabe recordar que la revocatoria del mandato es un mecanismo de participación ciudadana del artículo 103 de la Constitución política y regulado a través de la Ley 134 de 1994 y 1757 de 2015, el cual comporta un juicio político iniciado por la ciudadanía, ya sea por incumplimiento del plan de gobierno del gobernante elegido, así como por insatisfacción ciudadana.



De igual forma, la Corte Constitucional establece que es obligatorio instaurar mecanismos para garantizar los derechos de información y defensa luego de la inscripción de la iniciativa de revocatoria del mandato y antes del inicio de recolección de apoyos.



“Que esas instancias no solo son necesarias para el mandatario local respectivo exprese las razones que contrasten los motivos de revocatoria, sino también que a partir de ese contraste se permita que los electores conozcan y valoren ambos extremos de la discusión y, de esta manera, se propicie el voto informado”, dice la Corte.



De allí la importancia de esta audiencia pública, en la cual se inscribieron 20 ciudadanos para hablar a favor del alcalde y 17 para argumentar su revocatoria. Sin embargo, acorde al acto administrativo del CNE, solo los primeros 10 inscritos tendrán la palabra, al igual que un vocero designado por cada una de las partes.



Vale aclarar que la audiencia no tiene fallo ni resuelve nada. Es un proceso que exige el CNE para que la ciudad escuche a ambas partes.



Una vez termine la audiencia, la Registraduría debe entregar las planillas a los de la revocatoria para que recojan las firmas que necesitan para seguir con el proceso. En este caso, 91.000 firmas necesarias (30 por ciento de la votación que obtuvo Quintero en 2019)



Asimismo, la ley restringe la posibilidad de iniciar un nuevo proceso de revocatoria del mandato si la primera no prospera en las urnas.

