Un nuevo capítulo se suma al tire y afloje entre el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, y los miembros del comité de la revocatoria que avanza en su contra.



Este martes, el mandatario local publicó un segundo audio en el que, según él, se demuestra que Andrés Rodríguez, promotor de la revocatoria le pide a empresarios que paguen a sus empleados con días libres por recolectar firmas, con lo que presuntamente se estaría violando la Ley 1864 de 2017.



"Me enteré que un empresario, a cada uno de sus empleados, le entregó de a dos planillas o de a cinco y les dijo: 'Si ustedes me traen está planilla llena, yo les doy un día de compensatorio. ¿Eso qué les cuesta a ustedes? Hagan eso en sus empresas, llévense las planillas'", dice Andrés Rodríguez en el audio publicado.

Ante esto, Rodríguez, una de las figuras más visibles de la revocatoria, respondió que: "¿O sea que nos tienes infiltrados e ilegalmente nos estás mandando a grabar? Creo que el único autorizado a hacer eso es la Fiscalía y con una orden de un juez... Me preocupa mi seguridad, la de mi familia y culpo a Daniel Quintero si me llega a suceder algo", manifestó.



Esto se suma al audio publicado este lunes, en el que se escucha al concejal Julio González Villa en una reunión con empresarios en septiembre pasado, pero el tema es los recursos para financiar la revocatoria.



Ante esto, el corporado respondió ayer mismo que las cuentas de la revocatoria están claras y que no se cometió ningún delito, además de que no hubo compra de firmas, como lo aseveró Quintero.



Según el alcalde, dar incentivos a los empleados para este proceso democrático va en contravía de la Ley 1864 de 2017, la cual señala que "el que celebre contrato, condicione su perfección o prórroga, prometa o pague dinero, dádiva u ofrezca beneficio particular a un ciudadano... con el propósito de sufragar... en revocatoria de mandato... incurrirá en prisión de de 4 a 8 años".

Cabe recordar que en la audiencia pública del próximo 2 de febrero, tanto el Comité de Revocatoria "Pacto por Medellín" como Daniel Quintero tendrán que dar explicaciones sobre la financiación de la campaña y las supuestas denuncias de haber excedido los topes estipulados por la ley, respectivamente.



