Daniel Quintero acudirá al último recurso que tiene para detener el avance de la revocatoria en su contra y sus abogados preparan una tutela en la que pedirán que se consideren varias objeciones, entre ellas que se revisen por lo menos 30 mil firmas que son consideradas como fraudulentas.



Así lo explicó a este diario el abogado Alberto Portela, quien dijo que esta misma semana estaría lista esta tutela.



“La idea es poner a consideración del tribunal los reparos que hicimos para que se valoren y tengan en cuenta en el informe final porque consideramos que hay un número importante de firmas que no tienen los protocolos exigidos por las resoluciones ni por la misma ley y por ende se hace necesario acudir a esta instancia que es la única que nos queda”, detalló Portela.



Entre los reparos se encuentran que 30 mil firmas recolectadas por el comité de revocatoria no estaban acogidas a la norma y habría, incluso, suplantación de personas.



La defensa de Quintero también había solicitado que un grupo técnico hiciera un análisis de los folios originales. Se trata de un grupo de grafólogos de la empresa donde labora Portela que se llama Tecnología y Servicios Electorales.



Ese reclamo ya lo había hecho público el propio alcalde de Medellín cuando el pasado lunes festivo, 10 de enero, dijo que la “Registraduría rechazó nuestra impugnación de las firmas de la revocatoria y no permitió que nuestros grafólogos accedieran a las firmas originales”.

Registraduría rechazó nuestra impugnación de las firmas de la revocatoria y no permitió que nuestros grafólogos accedieran a las firmas originales. — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) January 10, 2022

¿Se llamará a votaciones?

Cabe recordar que para un anuncio de votaciones aún faltan varios pasos. El primero es que se deben verificar los estados contables del comité de revocatoria en la que se debe dar cuenta sobre cómo invirtieron los dineros para la recolección de las firmas. Tarea que hará la Comisión Nacional Electoral.



De otro lado, ya se aclaró que el gobernador de Antioquia no es el encargado de llamar a votaciones. Esta tarea recae en el presidente de la República, Iván Duque, debido a que Medellín ahora es un distrito especial de Ciencia, Tecnología e Innovación.



MEDELLÍN

