El silencio en las redes sociales del alcalde Daniel Quintero había despertado dudas sobre si este había controvertido o no el informe presentado por la Registraduría avalando las firmas para continuar su proceso de revocatoria, pues el plazo se cumplió el pasado 31 de diciembre.



Aunque el mandatario está en vacaciones, la Alcaldía confirmó que este sí impugnó y que logró hacer el procedimiento el último día del año. Son más de 35.000 firmas las que mostrarían irregularidades.



(Le puede interesar: Medellín cerró el 2021 como el segundo año menos violento en cuatro décadas)

Esto en contraste al concepto de la Registraduría, que el pasado 24 de diciembre presentó un informe técnico, avalado por el Grupo de Verificación de Firmas, en el que quedó consignado que luego de revisar 383.685 rúbricas entregadas por el comité promotor de la revocatoria, un total de 133.248 eran legítimas.



El mandatario sostuvo el último día del 2021 que 3.000 personas reportaron haber sido suplantados, luego de habilitar una plataforma web en la que se podía validar las cédulas de los ciudadanos, mostrando si este había o no firmado por la revocatoria, pero esta no fue la única irregularidad que contenía dicho informe.



El equipo jurídico de Quintero, en el que se encuentra Alfonso Portela, exregistrador delegado para asuntos electorales, halló diversas anomalías en las rúbricas avaladas, como que en al menos 30.000 de ellas habría uniprocedencia, es decir, que no habrían sido firmadas por el ciudadano de su puño y letra.



Según denunció Portela en varios medios de comunicación, "una o dos personas se habrían encargado de llenar muchas planillas".



(Le recomendamos: Comunidad Jaidukamá busca recobrar sus derechos sobre tierras en Antioquia)

Facebook Twitter Linkedin

Diana Osorio y Daniel Quintero durante una audiencia por la revocatoria. Foto: Jaiver Nieto. EL TIEMPO

Se podría controvertir por escrito el informe explicando los fundamentos técnicos de contradicción, las razones de validez o exclusión de cada uno de ello FACEBOOK

TWITTER

Cabe recordar que de acuerdo con la Resolución 6245 de 2015 del Consejo Nacional Electoral de Colombia (CNE), son varias los puntos que debe señalar el informe que controvierte el de la Registraduría.



"Se podría controvertir por escrito el informe explicando los fundamentos técnicos de contradicción, las razones de validez o exclusión de cada uno de ellos. Vencido este término, sin que se presente objeción alguna, se entenderá que el informe es definitivo y se comunicará inmediatamente al respectivo Registrador del Estado Civil, dejando constancia de ello".



La Dirección de Censo Electoral las responderá en un término máximo de 10 días calendario siguientes al vencimiento del término para controvertir, es decir, hasta el 10 de enero de 2022, según indica el CNE en esta resolución.



Cumplido este nuevo plazo, la Registraduría emitirá el informe técnico definitivo, que será comunicado al registrador, a los promotores de la revocatoria y a la ciudadanía en general.



(Además lea: En Antioquia, casos nuevos de covid han aumentado en un 500 %)



"Era normal que el alcalde fuera a impugnar las firmas. Aunque había dicho que eran el 60 por ciento de las firmas buenas que estaban mal y que el informe de la Registraduría le comprobó lo contrario. La misma Registraduría se ha manifestado diciendo que decir que nosotros hicimos fraude era una manera irresponsable de referirse a un proceso totalmente democrático", señaló Andrés Felipe Gutiérrez, promotor de la revocatoria.



Lo que sigue después del informe definitivo es el certificado de la Registraduría y del Consejo Nacional Electoral (CNE) para proceder con la designación de la fecha en la que los ciudadanos saldrán a votar para decidir si quieren, o no, que Quintero siga como alcalde de la capital antioqueña.



MEDELLÍN

Más contenido de Colombia:

Preocupación en Cali: colapsó la disponibilidad de toma de pruebas covid-19

Hallan los cadáveres de tres hombres en montaña de JamundíComunidad Jaidukamá busca recobrar sus derechos sobre tierras en Antioquia