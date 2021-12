El alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, anunció en su cuenta de Twitter la creación de un sitio web para que la ciudadanía verifique si su firma fue suplantada y hace parte de los listados que fueron entregados para avanzar en el proceso de revocatoria de mandato.



El anuncio se dio un día antes de que se venza el plazo que tiene el mandatario para presentar sus objeciones al informe técnico del procedimiento de verificación de firmas, que la Registraduría dio a conocer el pasado 24 de diciembre.



"Hemos encontrado miles de registros de personas que fueron suplantadas en las firmas de la revocatoria. A través de este link puedes verificar si tu firma aparece allí y denunciar si no firmaste https://t.co/R7wkL6Ukc3", trinó el mandatario.



Al ingresar al sitio web basta con poner el número de cédula para verificar si este está incluido en los listados, y genera la opción de denunciar si la firma fue suplantada. Como este, varias personas indican en la publicación que no firmaron, pero que aparece como si lo hubiesen hecho:

Yo nunca firme y aparezco como si lo hubiera hecho, que deshonestos los de la campaña de revocatoria, a mi que me saquen de esa lista #YoNoFirme pic.twitter.com/dCrXT5BI3D — José Manuel Fernández ak Elbonitosounds (@elbonitosounds) December 30, 2021

Las reacciones no se han hecho esperar. Algunos usuarios han indicado que nunca firmaron en este proceso y otros han repudiado que el alcalde esté realizando estas acciones. Uno de los comentarios más polémicos fue el de un hombre que indica que su hermano, con síndrome de down, aparece en el listado y no sabe escribir.



Cabe recordar que en el informe técnico que presentó la Registraduría, se indicó que fueron analizados más de 383 mil registros, de los cuales validaron firmas 133.248, mientras que era necesario tener 91.211.



Ante de conocerse, Quintero dio unas polémicas declaraciones sobre presuntas inconsistencias en por lo menos el 60 por ciento de las firmas recogidas por el movimiento que busca su revocatoria, afirmando incluso que los firmantes no son de Medellín, pero hasta ahora no se han conocido pruebas de estas afirmaciones.



Luego del plazo que se cumple este 31 de diciembre, el movimiento revocatorio espera un informe para que el proceso continúe.



“Quedamos a la espera del informe del Consejo Nacional Electoral para que procedamos a las elecciones para la revocatoria del alcalde Daniel Quintero”, expresó Andrés Felipe Rodríguez, vocero del movimiento revocatorio.



De acuerdo con dicho movimiento, inmediatamente tengan el certificado, la misma registraduría tiene dos meses para ponerse en contacto con el Gobernador de Antioquia y fijar una fecha ideal para salir a votar por la revocatoria.



“Esperamos que sea el 13 de marzo. Tenemos que salir 314.000 personas a votar y la mayoría debe decir que sí lo quiere revocar”, agregó Rodríguez.



Ahora la controversia se centra en si estos datos podían ser publicados o accesibles para todos los ciudadanos, aunque el informe de la Registraduría, que tiene 6.900 páginas, fue publicado en su página web oficial.



MEDELLÍN