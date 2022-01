Por medio de un nuevo auto, el Consejo Nacional Electoral aplazó la audiencia pública para escuchar a las partes en el proceso de revocatoria contra el alcalde Daniel Quintero Calle para determinar si el movimiento "Pacto por Medellín" superó o no los topes permitidos en este mecanismo ciudadano.



De este modo, esta diligencia no se realizará el 26 de enero, como estaba programado, sino el 2 de febrero.



(Le puede interesar: Identifican a hombre señalado por acoso sexual en el Metro de Medellín)

Según el documento del CNE, el aplazamiento se dio "con el fin de obtener testimonios dentro de la actuación administrativa", luego de que en Sala Plena el pasado 19 de enero de 2022, el magistrado Renato Rafael Contreras Ortega solicitara la rotación del expediente de este caso, por lo que ya no estará en manos del magistrado César Augusto Abreo Méndez.



"Hay debate porque hay inconformidad con la decisión que tomó el magistrado Abreo, que suspendió el proceso de revocatoria. ¿Por qué hay debate? Porque Abreo violó el principio de inocencia, violó el principio de la carga de la prueba. Si alguien acusa, tiene que probar que hubo una irregularidad. No hay ninguna prueba de violación de topes electorales", manifestó el concejal Julio González Villa.



Y es que, al parecer, este cambio en el magistrado estaría relacionado con que su decisión de frenar el proceso de certificación de las cuentas del proceso revocatorio, que se dio a conocer el pasado 18 de enero, no fue consultada con la sala.



(Le recomendamos: Por escasez, no aplicarán dosis de refuerzo desde este viernes en Medellín)



Así las cosas, se espera que haya un pronunciamiento de la sala, de modo que haya claridad en la decisión, previo a la audiencia pública.



"Abreo ha sido reemplazado por otro magistrado. Lo que hizo sin tener en cuenta a la sala plena fue un desacierto", afirmó Andrés Felipe Gutiérrez, promotor de la revocatoria.



MEDELLÍN