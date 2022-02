El alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, presentó este jueves durante una rueda de prensa pruebas en las que presuntamente se demuestra que el Comité de la Revocatoria violó los topes para financiar la campaña y, al parecer, usó recursos de la unidad de apoyo del concejal Julio González Villa.

Quintero acusó al concejal (promotor de la revocatoria) de haber pagado con recursos públicos del Concejo de Medellín a la contadora Sofía León Rojas para la revocatoria.



Según el mandatario, de acuerdo con el contrato, allegado por el mismo Comité de la Revocatoria, el monto pactado con León Rojas fue por cerca de 25 millones de pesos, 15 millones de pesos para el proceso de revocatoria, pero se detecta que solo se le pagó en principio 7 millones y medio.

"Nos pusimos a buscar dónde estaba el resto de la plata, la sorpresa nuestra es que encontramos el pago realizado por el Concejo de Medellín a través de la unidad de apoyo del vocero de la revocatoria, Julio González, que en dos contratos le paga en total 15 millones de pesos, el mismo monto curiosamente, pero no es curiosamente, se financió con recursos públicos la revocatoria", dijo el alcalde Daniel Quintero.



De otro lado, el alcalde presentó el informe de cuentas definitivo del Pacto por Medellín, en el que según él, se evidencia que se superaron los topes establecidos por la ley para financiar este sistema democrático.



"Ya tenemos pruebas suficientes de que esa revocatoria se financió de forma irregular (...) Se violaron los topes, tanto individuales como generales de la revocatoria. La revocatoria está muerta, en Medellín ya no estamos preocupados por eso, los que deben estar preocupados por responder son ellos, porque en Colombia hay leyes y nadie está por encima de las leyes", afirmó el alcalde.



Cabe recordar que el pasado lunes, luego de revisar por tercera vez las firmas de los ciudadanos que están a favor de convocar a una elección que defina si el alcalde de Medellín continúa o no en su cargo, la Registraduría informó que 132.547 son válidas.



Quintero indicó que no le preocupa que la autoridad electoral avalara de nuevo las firmas, debido a que ya presentó estas pruebas por el posible uso de recursos públicos ante el Consejo Nacional Electoral la Fiscalía General de la Nación y la Contraloría.



Esto ocurre justo cuando se espera que el Consejo Nacional Electoral (CNE) certifique los recursos del comité que está detrás de la revocatoria para convocar a una elección.



Actualmente, en el CNE se está adelantando un proceso para determinar si hubo irregularidades en la financiación de la recolección de firmas y se violaron los topes establecidos por la ley.





