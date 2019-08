Revelan auditoría inédita de la Contraloría Antioquia a Hidroituango

El gobernador de Antioquia, Luis Pérez, se pronunció este viernes 30 de agosto sobre la interceptación teléfónica hecha a Sergio Zuluaga Peña, ahora excontralor de Antioquia, en la cual se refería a unos hallazgos sobre Hidroituango de los que prefirió no hablar públicamente "para no echar al agua al gobernador".



De acuerdo con Pérez, dicha conversación no hacía referencia a él y lo argumentó dando a conocer la auditoría de la que Zuluaga habló en los audios revelados por la Fiscalía en el caso 'Contraloría de Bolsillo', una presunta red de corrupción en la Contraloría de Antioquia.

Dicho informe, hecho en el segundo semestre del 2018, al parecer no fue dado a conocer a la opinión pública y contenía información reveladora sobre todo el proyecto Hidroituango, desde su adjudicación en 2012 hasta las decisiones tomadas que pudieron derivar en la actual contingencia de la obra.El mandatario departamental indicó que dicha revisión tuvo que solicitarla a través de un derecho de petición y tras haberla recibido y analizado, expuso 16 de los hallazgos que hizo la Contraloría en el documento.

1. Está relacionado con el contrato BOOMT (siglas en inglés para construir, operar, poseer, mantener y transferir) y según el informe, acorde a lo revelado por el Gobernador, no cumple los requisitos de contrato interadministrativo y que por su dificultad de ubicarlo dentro de la Ley de contratación estatal en Colombia "se vuelve medio ‘pirata’ y se dificulta hacerle seguimiento y control".



2. Revela que las vías que todavía se están haciendo todavía tienen retrasos atribuibles a los contratistas de EPM



3. Indica el documento, que en 2011 hubo un gasto de recursos importantes para estudiar y recibir asesoría sobre zonas francas y que ese dinero supuestamente fue un detrimento. Aunque se le adjudica la responsabilidad al entonces gerente de Hidroituango, esta acción prescribió por tiempo.



4. Habla de constantes modificaciones al cronograma de la ejecución de la obra, "lo que evidencia detrimento patrimonial en las utilidades del departamento y genera daños a futuro pues la puesta en marcha está en riesgo".



5. Esta es una de las más graves, indicó el gobernador Pérez, pues según la auditoría, EPM no le dijo la verdad a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) sobre el avance de las obras de Hidroituango, algo que habría certificado la firma auditora Deloitte.



Según el informe, “el 31 de diciembre de 2017, EPM le indicó a la CREG que el avance de Hidroiotuango era del 97,74 por ciento pero, según la auditoría, el avance real era 80,98 por ciento".

6. El plan de aceleración en Hidroituango tiene múltiples hallazgos por detrimento patrimonial, los cuales fueron enviados por la Contraloría Antioquia a los diferentes entes disciplinarios, penales y a la Contraloría General. Además de los 370.000 millones del plan de aceleración, hace referencia a más 70.000 en bonificaciones al consorcio constructor, “cifra que está por encima de los valores pactados inicialmente por utilidad. En esto, la responsabilidad caería sobre el gobernador de Antioquia de la época (2015) y las gerencias de EPM entre 2015 y 2018.



7. Indica que la Galería Auxiliar de Desviación (GAD), que se taponó el 28 de abril de 2018 y generó la contingencia, no tuvo licencia ambiental. El informe hizo ver que los costos de esa GAD (más de 240.000 millones de pesos) no puede ser cargada a los costos del proyecto.



8. Este hallazgo indica que EPM habría aprobado a los contratistas obras adicionales "que no fueron consultadas y aprobadas por los dueños, que es la junta directiva de Hidroituango, así como múltiples modificaciones esenciales a Hidroituango que tampoco fueron consultadas a los propietarios.

9. La auditoría indica que se configura una posible extralimitación EPM en sus funciones como contratista, por realizar obras de aceleración improvisadas y sin permiso.



10. Dice el documento, que EPM vhabría violado el principio de contratación de obra pública al no realizar estudio de riesgo independiente al construir la GAD, algo necesario, pues esta obra no hacía parte del diseño original. “Es la primera vez que yo escucho esta tacha y la encuentro muy ajustada a la realidad”, dijo el gobernador.



11. Hace referencia a que la gobernación de Antioquia del 2015 firmó un contrato de usufructo con EPM para que manejara el 100 por ciento de las acciones de Hidroituango para que tomara las decisiones e hiciera cambios en la obra. Aquí encuentra motivos para posibles fallas disciplinarias, daños patrimoniales, violación a la contratación estatal.



12. En este ítem, indica la Contraloría Antioquia que EPM, como contratista, habría realizado múltiples obras adicionales por fuera del contrato BOOMT con costos adicionales que no fueron aprobados por la Junta Directiva de Hidroituango. Deja claridad que cuando se termine la obra se reiniciarán las investigaciones.



13. Contrato BOOMT tiene riesgos financieros gigantes por altos gastos y costos de difícil control y seguimiento. Responsables: gerencia Hidroituango 2011 y gerencia EPM 2011. Desde 2016 no se ha firmado ninguna autorización para hacer obras adicionales en Hidroituango.



14. "Hasta la fecha, la Contraloría no alcanza a cuantificar el daño patrimonial causado por la inundación de la casa de Máquinas que hizo el constructor (EPM) y para eso hará futuras investigaciones", expresó Pérez.



15. Esta es, para el mandatario, la más grave, pues habla que la inundación de la casa de Máquinas ya había sido un riesgo previsto por Deloitte, auditor de la CREG, fue previsto antes de la contingencia.



“EPM conocía el riesgo con antelación de inundar casa de máquinas, fue resultado de la no instalación de las dos compuertas en los túneles de desviación que habían sido un requerimiento hecho por Deloitte, según el informe 17 a folio 11. "Fue un riesgo que EPM subestimó y que Deloitte estimó desde que analizó el desvío del Río Cauca por los dos túneles", opinó el gobernador.



16. Dice que la Contraloría encuentra conflicto de intereses entre EPM y su junta directiva que se observa en varias decisiones como: aprobación de obras adicionales (diciembre 2015), firma de contrato de usufructo para la renuncia a los derechos políticos de las acciones (enero 2013), la construcción de la GAD y obras de aceleración (2012 – 2015), inclusión de 90 millones de dólares al costo del proyecto, inundación de casa de máquinas (mayo 2018) y cálculo de bono de éxito al contratista (agosto 2015).

Otros hallazgos

2014Medellín, Antioquia. 12 de febrero de 2014. Esta semana comenzará el desvió del rio Cauca que sera el proveedor de aguas a la central Hidroeléctrica Hidroituango. Foto: Guillermo Ossa / EL TIEMPO

La auditoría también reveló interesantes cifras sobre Hidroituango, como los costos asociados a la atención de la contingencia del 28 de abril, los cuales son cercanos a los 100.000 millones de pesos en aspectos sociales y ambientales.



De igual forma, hace referencia de una denuncia trasladada por la Auditoría General de la Nación sobre irregularidades a la hora de la adjudicación de obras principales de Hidroituango en 2012.



Según el informe, el Consorcio CCC Ituango, conformado por Conconcreto, Camargo Correa y Coninsa Ramón H, ganó la licitación con “la menor oferta, presentando un presupuesto con 13 puntos porcentuales por debajo del presupuesto oficial y que en la misma vigencia de celebración e inicio del contrato se hayan incluido obras adicionales de ‘aceleración’ que han incrementado el costo del proyecto por encima del 30 por ciento.



