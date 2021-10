¿Qué encontró la auditoría forense ‘engavetada’ sobre Hidroituango?

Hidroituango sigue copando todos los titulares por los constantes señalamientos sobre la responsabilidad de lo ocurrido durante la construcción de la megaobra que aún promete generar el 17 % de la energía del país, pero que desde 2018 viene afrontando retrasos por el taponamiento del único túnel de desviación que estaba operando en el momento, de los tres construidos.

En medio de un fallo en primera instancia de responsabilidad fiscal de $4,3 billones por parte de la Contraloría General a los consorcios de la obra, ante un eventual cambio de constructores y a los señalamientos del alcalde Daniel Quintero al poner en duda la calidad de materiales con los que se construyó Hidroituango, se suma una auditoría forense contratada por EPM de la que se tenía el resultado en 2020, pero que, al parecer, estaba engavetada.



Así lo señaló la concejala de Medellín, María Paulina Aguinaga, quien contó que el resultado de dicha auditoría llegó al despacho del entonces gerente de EPM, Álvaro Guillermo Rendón el 18 de diciembre del 2020, pocos días antes de que se firmara la prórroga para que los actuales contratistas terminaran la obra.



Sin embargo, el documento, de más de 800 páginas realizado por la firma internacional JAHV McGregor no se dio a conocer.



Este, contiene 33 hallazgos entre los que sobresalen problemas constructivos, negligencia y falta de supervisión.



Entre los responsables no se salva nadie, ni quien diseñó la obra, ni quien la construyó, ni quien la supervisó y ni siquiera EPM, que hoy es la que reclama.



“Hubo falencias en los diseños, en la construcción, en la falta de interventoría y en otros aspectos en los que se evidencia que EPM ha sido permisivo con los contratistas, que no ha tenido control en las adiciones que se les han hecho”, expresó Aguinaga.



Dio como ejemplo, cuatro contratos que analizó la auditoría los cuales eran por un valor de $2,19 billones y que tienen adiciones por más de $4,3 billones.



Dicho documento también reveló que el board de expertos contratados por EPM durante la construcción de la obra recomendó no construir la Galería Auxiliar de Desviacion (GAD), que finalmente se taponó ocasionando la contingencia actual.



“La conclusión general es que la contingencia no fue un caso fortuito ni un hecho de la naturaleza. Acá hubo una serie de errores y equivocaciones porque sin estas fallas éticas no estaríamos hablando de fallas geológicas en el proyecto”, expresó la concejala.



A pesar de lo anterior, la cabildante no recomendó hacer un cambio de contratistas al proyecto como se ha sugerido, pero que sí haya un riguroso y estricto control a los precios, cantidad de obra, a las adiciones e incluso, a la calidad de la obra, ya que la auditoría también indicó que la calidad de las obras y los diseños no fue la mejor.

¿Fue engavetado?

El Consorcio CCC Ituango podría no terminar Hidroituango. Foto: Alejandro Mercado / EL TIEMPO

En un comunicado público, Álvaro Guillermo Rendón, quien fue gerente de EPM desde el 2 de enero del 2020 hasta el primero de febrero del 2021, aseguró que los hallazgos y resultados de este dictamen pericial fueron fundamentales para las acciones legales emprendidas contra los constructores de la obra.



Para Rendón, es absurdo que siendo él quien contrató dicho peritaje, se le quiera acusar de esconder documentos o querer favorecer a los contratistas del proyecto.



“El informe no solo quedó a disposición de mi sucesora (Mónica Ruiz), sino que el funcionario Camilo Tobón, adscrito a esa dependencia se lo entregó personalmente para lo de su competencia”, indicó Rendón.



El exgerente hizo pública una comunicación de la firma JAHV McGregor en la que se lee lo siguiente: “Sus instrucciones (las de Rendón) fueron que EPM tuviera a disposición nuestros informes y dictamen pericial para que fueran utilizados en la preparación de la demanda contra los contratistas del proyecto de Hidroituango y/o contra los posibles responsables de los daños y perjuicios causados por la contingencia”.



De otro lado, dos integrantes de la junta directiva de EPM, Jorge Iván Palacio y Ómar Flórez, informaron que se abstendrán de ir a próximas reuniones de la junta sobre Hidroituango por no ser informados sobre los resultados de esta auditoría forense.



Sobre la polémica por los materiales que se utilizaron, también mediante un comunicado, el consorcio constructor CCC Ituango, conformado por las firmas Conconcreto, Camargo Correa y Coninsa Ramón H, rechazó las afirmaciones hechas por el alcalde Quintero sobre la calidad de los materiales utilizados en la construcción de Hidroituango.



“La ejecución de las actividades han tenido un estricto seguimiento por parte de las autoridades, los órganos de control, la interventoría, nuestro cliente EPM, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otras entidades de interés. Para el pago de la obra ejecutada, siempre fue necesario el recibo a satisfacción por parte del delegado de EPM”, dice el comunicado.



