Hidroituango, el megaproyecto de $ 18,3 billones que promete generar el 17 por ciento de la demanda energética del país, tiene tres grandes retos que se deben sortear antes de que comience a generar en julio la primera de sus ocho turbinas.



Aunque EPM indica que el avance constructivo es del 86,9 por ciento y que hay progresos importantes en todos los frentes de obra, el primer gran reto es la galería auxiliar de desviación, que se taponó en 2018 y que ocasionó la actual contingencia.



(Además: Daniel Quintero celebró el millonario pago de Mapfre a EPM).

William Giraldo, vicepresidente Proyectos Generación Energía de EPM, explicó que en 2019, a raíz de dicha contingencia, las dos compuertas instaladas en esta galería, de 300 toneladas de peso cada una, fueron cerradas para evitar el paso del agua.



“En los últimos días se logró ingresar a la galería auxiliar de desviación (GAD), un hecho muy positivo para la recuperación del proyecto y para la tranquilidad de las comunidades ubicadas aguas abajo. Con el bombeo del agua que se encontraba en esta zona se pudo ingresar personal y maquinaria suficiente para realizar la debida limpieza y extracción de escombros y lodo”, contó Giraldo.



(Lea también: ¿Estuvo engavetado? Así reaccionaron a informe de Hidroituango en Antioquia).

Por la pandemia no se pudieron realizar las visitas de los expertos internacionales, por lo que el informe tuvo un retraso de aproximadamente año y medio para ser entregado FACEBOOK

TWITTER

Una vez se logre la adecuación y limpieza de la GAD se procederá a la construcción de los dos tapones definitivos, de 22 metros, que se necesitan instalar allí para darlos por sellados definitivamente. Se espera que este hito se logre en abril.



En cuanto a taponamientos, también se avanza en taponar el túnel derecho, que fue el que se destaponó en mayo del 2018 generando la avalancha en Puerto Valdivia. En este hito también se avanza satisfactoriamente, indicó EPM.

Casa de máquinas, el corazón de la obra

El otro reto para comenzar funcionar es que esté adecuada la casa de máquinas, el ‘corazón de Hidroituango’, que estuvo inundada por 271 días.



(Siga leyendo: EPM dice que la ANLA ya analiza informe de Pöyry sobre Hidroituango).



Actualmente se encuentra en trabajos para poner en servicio las dos primeras unidades de generación, en julio y octubre de este año.



“Ya se finalizó la obra civil de la primera unidad de generación e inician trabajos de instalación de equipos electromecánicos y el control e instalación de todos los servicios auxiliares. En la unidad de generación 2 se adelantan los vaciados de concretos que faltan. Se estima que en un mes se estaría llegando a la cota 217, mismo nivel donde se encuentra la unidad 1 y donde se nivelan las labores para que entre a operar en octubre”, contó Giraldo.



Sobre las unidades 3 y 4, que estarán para el próximo año, EPM informó que los trabajos avanzan de acuerdo con el cronograma de instalación de las cámaras espirales y anillos estacionarios. Las unidades restantes –la 5, 6, 7 y 8– fueron adecuadas como zona temporal para almacenar equipos.



(Le puede interesar: EPM explicó su salida de la ANDI y desestimó motivos políticos).

Facebook Twitter Linkedin

A la fecha, EPM mantiene el cronograma de las dos primeras unidades para el 2022. Foto: Cortesía Grupo EPM

Informe Pöyry, clave para lo que viene en la megaobra

Y el tercer gran reto es que el proyecto recupere la licencia ambiental con el informe Pöyry, solicitado en el 2018 por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) como peritaje sobre las condiciones de estabilidad de Hidroituango.



El informe se entregó a finales de diciembre del 2021 y de este depende que la autoridad ambiental levante la Resolución 820 para que en el proyecto se pueda continuar con las obras que no sean aquellas exclusivas de la contingencia.



(En contexto: EPM recibió pagos por $ 425.900 millones por contingencia de Hidroituango).

En los últimos días se logró ingresar a la galería auxiliar de desviación, hecho muy positivo para la recuperación del proyecto y para la tranquilidad de las comunidades ubicadas aguas abajo FACEBOOK

TWITTER

Jorge Andrés Carrillo –gerente general de EPM– indicó que será la Anla, en el marco de sus competencias, la que debe informar, comunicar o requerir todo lo referente a dicho informe sobre la estabilidad actual del proyecto y la operación de la futura central de generación.



“Por la pandemia no se pudieron realizar las visitas de los expertos internacionales, por lo que el informe tuvo un retraso de aproximadamente año y medio para ser entregado. Esto es un dictamen y no un estudio de causa-raíz de lo que pasó en la contingencia”, aclaró Carrillo.



El gerente aclaró que de la recuperación de dicha licencia ambiental depende la puesta en funcionamiento de Hidroituango.



(También le recomendamos: Sura le desembolsará 100 millones de dólares a EPM para Hidroituango).



Precisamente, dicho informe alerta sobre el riesgo que tiene el vertedero, que sigue en funcionamiento y que es una obra que no está hecha para estar en operación constante.



Al respecto, desde EPM indicaron que esta es la principal preocupación que tienen y dejaron en claro que la única opción para evacuar el agua, diferente al vertedero, es por las unidades de generación, es decir, que Hidroituango comience a operar.



DAVID ALEJANDRO MERCADO PÉREZ

Corresponsal de EL TIEMPO

Medellín

En Twitter: @AlejoMercado10

davmer@eltiempo.com

Más noticias de Colombia

- Video: lo sacan del carro y tiran en la calle para robarlo en Barranquilla

- 'Hay menos feminicidios y asesinatos de personas LBGTIQ+ en el Valle'

- Atacan caravana en la que se movilizaba el gobernador de Caquetá