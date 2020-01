Cada uno de los retos que Quintero enfrenta como alcalde de Medellín

Una jornada apretada vivió el miércoles el nuevo alcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien antes de posesionarse, a las 6 de la tarde, en el norte de la ciudad, entre Ruta N y la Universidad de Antioquia, realizó varios recorridos por la ciudad, uno de los más importantes para él una caminata simbólica por la misma ruta que seguía desde su casa en el barrio Tricentenario hasta la Universidad de Antioquia, cuando era estudiante.

Posteriormente, en su discurso, Quintero hizo referencia a los principales problemas que vive la ciudad, en materia de empleo, educación y bienestar social. Dijo, por ejemplo, que 30 de cada 100 niños no terminará el bachillerato y que los maestros no están recibiendo el reconocimiento que merecen y que, por el contrario, su salud mental se ve afectada.



También manifestó que el 58 por ciento de los hogares de Medellín no tienen garantizado el acceso a alimentos constantes y que 8.000 niños tienen desnutrición crónica.

Ante estos desafíos que enfrentará en la administración de la ciudad, Quintero manifestó que Medellín ha demostrado que tiene la capacidad de salir de los peores momentos: "No por la capacidad de un alcalde, sino por la unión de toda una ciudad".



Para Quintero son varios los retos que se presentan, pero uno de los más importantes, según los análisis del programa Medellín Cómo Vamos, es reducir cada vez más la desigualdad económica y social que persiste entre los habitantes, en aspectos como empleo bien remunerado, vivienda digna, educación y salud de calidad.



En este sentido, indicó Piedad Patricia Restrepo, directora de Medellín Cómo Vamos, es necesario que el nuevo mandatario local implemente acciones que mejoren el acceso al empleo, haciendo énfasis en la población juvenil, para lo cual también es importante lograr la permanencia de los jóvenes en la educación.



Cabe recordar que en la administración saliente no se logró bajar a un dígito el índice de desempleo. Para Restrepo, el reto vigente es mejorar las oportunidades laborales para los jóvenes, pues el desempleo juvenil y el porcentaje de jóvenes que ni estudian ni trabajan van en aumento y los resultados de los programas implementados hasta el momento han sido limitados.



En materia de educación, Jorge Julián Osorio, rector de la Universidad CES, considera que se debe mantener la estrategia de permanencia escolar y aumento de la cobertura en todos los niveles educativos, pero con una mayor articulación entre instituciones públicas y privadas para obtener mejores resultados.



Por otro lado, uno de los grandes retos que le esperan a Quintero tiene que ver con el medioambiente, especialmente en lo que tiene que ver con la calidad del aire, una de las preocupaciones generales de la ciudadanía sin distingo de clase.



Osorio agregó que en el campo de la salud es fundamental seguir promoviendo programas de prevención y promoción en las comunas más vulnerables, pero también fortalecer cada vez más la red pública del municipio, conformada por Metrosalud, el Hospital General de Medellín y el Hospital Infantil Concejo de Medellín.



Pero, tal vez uno de los desafíos más importantes es lograr la reducción de los homicidios y otros delitos como los hurtos y las extorsiones, que preocupan a los habitantes. En este sentido, expertos han manifestado que es necesario enfocarse no tanto en las capturas de personas específicas, sino al desmantelamiento de las estructuras armadas organizadas.



Entre tanto, para Juan Carlos Escobar, docente del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, la gobernabilidad es el primer reto que tendrá Quintero cuando asuma como alcalde en 2020, por su tinte de independiente.



MEDELLÍN