Retorno de familias evacuadas en Puerto Valdivia, afectado por colados

Tras un proceso de georreferenciación de las viviendas y la caracterización de las familias afectadas, con 2.070 visitas, EPM, la alcaldía de Valdivia y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) comenzaron a implementar la estrategia para el retorno de las personas afectadas y damnificadas por Hidroituango.

Pasaron cinco meses desde la emergencia y apenas hasta ahora comenzaron a movilizarse 84 de las 1.500 familias caracterizadas y que se encuentran por fuera de la mancha de inundación de los 8.100 metros cúbicos. Se espera que finalizando este mes ya hayan retornado 480 familias.



Jonás Henao, alcalde de Valdivia, informó que la razón por la que esta gestión no se ha dado con más celeridad es por los colados que se han querido ver beneficiados con los aportes y las indemnizaciones a los afectados.Según el mandatario, hay supuestamente 2.544 familias evacuadas de Puerto Valdivia, pero que a estas se les han unido gran cantidad de personas que no son del corregimiento. Y es que el proceso de caracterización arrojó 2.100 personas, de las que 1.500 regresarían a sus hogares y 600 seguirían dentro de la mancha de inundación.

Están haciendo visitas casa por casa para garantizar que la persona sí viva allí. Foto: Cortesía EPM

Es decir, habría por lo menos 400 colados o que no han corroborado que son evacuados.



“Esos colados son los que queremos identificar y con el retorno lo vamos a poder hacer cuando se entreguen los apoyos a quienes ya estén en sus hogares. Ya tenemos inconsistencias con personas en albergues espontáneos, que de 226 familias que manifestaron había en principio, hay 95 que no han podido decir exactamente dónde viven. No aparecen y eso es lo que atrasa los procesos”, contó el alcalde.



Añadió, que hay familias que salieron hace más de seis años de la región y que ya aparecen en el registro de atención.

Por eso, le solicitó a EPM más celeridad en el retorno para identificar a los colados y que sean demandados.



Una situación que se agudiza si se tiene en cuenta que, según EPM, durante la emergencia atendieron a 5.626 familia, que equivalen a 17.184 personas de las cuales, 7.622 fueron en Valdivia.



De otro lado, el alcalde indicó que es fundamental que se garanticen derechos en salud, educación y seguridad para que haya un retorno digno.



De igual forma, aseguró que se debe pensar en una segunda fase, que es la de reparación para garantizar la subsistencia de quienes perdieron cultivos, animales y comercio.

“La gente salió de sus casas buenas y ya muchas están deterioradas. Somos el garante para que se cumpla todo. De las nueve escuelas evacuadas hay tres que no pueden retornar porque están en zona de alerta. Los menores están recibiendo clase en el mega albergue de Sevilla, pero vamos a organizar tres escuelas para cuando esté listo el retorno”, indicó Henao.



En cuanto a salud, ya que el centro de atención está en mancha de inundación, se destinará una ambulancia y un médico para cubrir los servicios. También habrá un hospital de campaña y unas unidades móviles.



Para que todas puedan volver, dependerá de lo que ocurra con las labores que se adelantan en la presa y cuando se desinunde casa de máquinas.

El coronel Luis Fernando Ortiz, representante de la Ungrd, aseguró que las familias que retornan tendrán puntos de encuentro, capacitación en simulacros de emergencia y sistema de alerta temprana, cosa que no tenían antes.



“Se hizo una caracterización casa por casa para tener la seguridad de que las familias que regresan a sus hogares están por fuera de la zona de emergencia”, expresó Ortiz.



Por su parte, Ana Milena Joya, Gerente Ambiental y Social Proyectos e ingeniería EPM, aseguró que las compensaciones tienen varias aristas.



“En la parte comercial, por lucro cesante se harán algunas compensaciones, con el comercio formal es más fácil porque tienen toda su documentación y sabe lo que han perdido, pero los informales es más complejo aplicando conceptos que tiene el concepto del Consejo de Estado, de allí la importancia de la caracterización", expresó.



Destacó Joya que con apoyo de la alcaldía, se promovió una asociación de comerciantes que le ha pasado una propuesta a EPM, la cual está siendo analizada. Sin embargo, aclaró que las compensaciones se hacen una vez haya retorno para garantizar que sí sea esa personas la que tiene el derecho a recibirla.



"Hay que tener cuidado con lo que se paga porque estamos hablando de dineros públicos, entonces hay que blindar a la empresa y al proceso", indicó la funcionaria.



