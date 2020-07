Restaurantes de Medellín, aún a la espera de arrancar

Aunque algunos comensales creían que ayer podían ir a los 12 restaurantes habilitados por la Alcaldía de Medellín como piloto de reapertura, lo cierto es que aún faltan los permisos.



Entre ayer lunes y hoy martes, funcionarios de la Secretaría de Salud adelantan visitas de inspección en estos lugares para que cumplan con los protocolos de bioseguidad ordenados por el Gobierno Nacional y también se está a la espera del visto bueno del Ministerio del Interior.



Sin embargo, los restaurantes ya están listos. Así es el caso de Mondongo's, ubicado en Laureles.



“Hemos implementado las distancias para ingresar, abajo vamos a colocar una mesa donde está el termómetro para tomar la temperatura, un lector de código QR en donde usted coloca la cédula; luego ingresa al restaurante. Va a ser, por ahora, solo grupos familiares que vivan en la misma casa. De otro lado, hay distanciamiento de 2 metros entre mesas y no podrá haber más de cinco personas por mesa, como máximo”, explica William Vargas, gerente de este tradicional restaurante.



Allí han venido sobreviviendo de los subsidios que ha dado el Gobierno nacional, también de préstamos y domicilios, aunque las ventas no son iguales.



“Si antes vendíamos 10 pesos, hoy estamos vendiendo 4”, agrega Vargas, quien espera que esta prueba piloto sea exitosa y no implique más problemas económicos para el gremio.



En Mondongo's adelantan los protocolos de bioseguridad. Hay distancia de dos metros entre las mesas. Foto: Jaiver Nieto

Además de Mondongos, este piloto de reapertura avalado por la Alcaldía de Medellín, también incluye a la Repostería Astor (Junín - Centro), Versalles (Centro), San Carbón (Palmas), El Cielo (Parque Lleras),Marmoleo (Poblado), McDonalds (Avenida del Poblado - Sector Milla de Oro), Crepes & Waffles (Laureles), Mondongos (La 70), Las Margaritas (La 70), Asados Familia García (Robledo), Palenque (San Javier) y 37 Park (Provenza).



En este último, además de su sede interna se están habilitando mesas en el parque que tiene al frente. “Se amplió la zona de cocina para que los chefs pudieran conservar el distanciamiento social con toda su señalización, se aisló la zona de lavado, la de ingreso y salidas de platos, se amplió la zona de lockers para que ellos estuvieran también distanciados y se creó la zona de comedor de empleados para que tuviera cada uno 1,50 metros de distanciamiento”, explica Gloria Murillo, trabajadora de este restaurante.



Para el gerente de 37 Park, Jorge Moreno, el cierre de puertas el pasado 16 de marzo fue un “golpe duro económico pero aquí estamos otra vez con ánimos de un nuevo arranque” y agrega que el restaurante tendrá un carta con menos productos pero habrá desayunos, almuerzos y comida.



¿Cuándo se puede ir?

Se estima que a partir de mañana miércoles arrancaría la reapertura de los 12 restaurantes de este piloto. Para visitarlos, se deberá realizar una reserva en los establecimientos vía telefónica o por redes sociales, según explicó la Alcaldía de Medellín en un boletín de prensa.



De otro lado, solo se permitirá la asistencia a los establecimientos a personas pertenecientes al mismo núcleo familiar. También se podrá ingresar de manera individual.



Hay otros 15 restaurantes en Envigado, Sabaneta y Rionegro que esperan también reabrir.



DAVID ANDRÉS CALLE ATEHORTÚA

En Twitter: @davidcalle1