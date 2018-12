Dura respuesta de Alonso Salazar al ‘perdón’ del gobernador Luis Pérez

Casi una semana después de que el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, diera a conocer una carta en la que pedía a la Fiscalía cesar toda acción judicial contra el exalcalde de Medellín, Alonso Salazar, este último respondió de manera contundente.



Mediante una publicación en sus redes sociales, Salazar expresó que los señalamientos del hoy gobernador de Antioquia causaron “grave daño” a su familia y a su integridad por presuntas falsas acusaciones sobre su estilo de vida mientras era mandatario municipal.

“Él ofrece un perdón, que no puede dar porque no he sido condenado ni soy culpable. Lo ofrece en una carta dirigida a la Fiscal 94, Juliana Arcila, en la que pide se archive una denuncia que entabló en contra mía en el año 2015, hace cuatro años. Denuncia de la que vengo a enterarme por esa carta que reprodujeron varios medios”, expresó el exalcalde Salazar.



En la comunicación, Salazar explica que también fue injustamente acusado "por amigos de Pérez" e investigado por la Procuraduría General de la Nación, en cabeza de Alejandro Ordoñez, quien lo inhabilitó por 12 años para ocupar cargos públicos. En 2014 El Consejo de Estado revocó la inhabilidad fallando a favor de Salazar.

En un aparte de su comunicado Salazar reiteró que las acusaciones en contra del gobernador Pérez por sus presuntos vínculos con paramilitares "están lo suficientemente sustentadas" e incluso citó dos sentencias judiciales proferidas anteriormente.



La primera es la decisión del Fiscal 28 especializado quien resolvió archivar las diligencias el 8 de julio de 2010 por el “delito de concierto para delinquir, a favor del doctor Alonso Salazar”. La Segunda es una providencia del magistrado Ruben Darío Pinilla Cogollo, de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en la que supuestamente se describe "donde, cuando y como, Pérez recibió apoyo de diversas estructuras paramilitares tanto en el 2007 como en el 2011, cuando volvió a ser candidato a la Alcaldía".



A pesar de sus duras declaraciones el propio Salazar pidió a la opinión pública no interpretar estas como una disputa personal si no como una respuesta que obedece a un "deber ético y político" que le obliga su papel en la vida pública.



