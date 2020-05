Reportan pérdidas del 80% en ventas en la Plaza Minorista de Medellín

Luego de la reapertura de la Plaza Minorista el pasado 28 de abril, los comerciantes han presentado una baja de las ganancias cercana al 80 por ciento. Esta había sido clausurada por la autoridades, debido a que fue el mayor foco de contagio de la ciudad, con aproximadamente 50 casos positivos del virus.



Los cerca de 10.000 trabajadores que dependen de la comercialización efectiva de la Plaza denuncian que la situación económica en sus hogares está muy difícil ya que, además de las pérdidas por ventas, tuvieron que invertir en la remodelación de sus locales para cumplir con el protocolo de bioseguridad exigido por la Secretaría de Salud de Medellín

Este es el caso de Claudia Ocampo una mujer que labora desde hace 30 años en la Plaza y que, dice, nunca le había tocado una situación tan difícil. “Estamos con un dolor inmenso, sin saber qué camino coger. Hay mucha gente que depende de la minorista”, declara.



Cuenta también que para poder dar la reapertura de su local de legumbres tuvo que realizar una inversión de 4 millones de pesos que, con el panorama actual, está lejos de recuperar. “Yo en mi local comercializo cebolla de huevo al por mayor. Antes un viaje de cebolla lo vendía en un día, hoy me está durando hasta 8 días”.

FACEBOOK

Las afectaciones económicas no son solo para los comerciantes de los productos, sino para toda la cadena productiva y de distribución. Foto: Cortesía Comerciantes.

El gerente de la Plaza Minorista, Edison Alexander Palacio, explica esta baja en las ventas en cuatro razones.



La primera es que hay sectores de la Plaza como la Pescadería y los restaurantes, que aún no se les ha aprobado la reapertura. Con esto, no hay una oferta completa del mercado y muchas usuarios prefieren no ir, pues no encontrarán la totalidad de los productos.



También saben que muchos otros clientes han preferido desplazarse a la Mayorista, así esté más retirada del centro de Medellín, puesto que para muchos resulta incómodo y dispendioso el protocolo de bioseguridad exigido para el ingreso y permanencia dentro de la Plaza.



Palacio también reconoce que la oferta de productos en algunos negocios ha cesado porque algunos comerciantes no han podido volver a su labor, pues no tienen los recursos para hacer las adecuaciones de los locales y “los que no tengan lo básico para la reapertura, no podrán comercializar sus alimentos”, explica el gerente.



Por último, entiende que muchos ciudadanos han perdido sus trabajos y que el declive económico es general “incluso se nos han incrementado las solicitudes de donaciones dentro de la misma comunidad. Puedo decir con certeza que muchos están aguantando hambre”.

FACEBOOK

Las afectaciones económicas no son solo para los comerciantes de los productos, sino para toda la cadena productiva y de distribución. Según el gerente, uno de los afectados también son los carretilleros, que son los encargados de distribuir los productos dentro de plaza de mercado.



De las personas que prestan el servicio de cargue y descargue están solo el 50 por ciento por día, "ya que implementamos una medida de pico y placa donde se reparten día de por medio".

Con lo anterior, Darío, un carretillero de la plaza describe su estado laboral como “demasiado duro”. Explica que, económicamente, de él dependen siete personas y que antes en un día normal podría ganarse cerca de 100.000 pesos, mientras que en este momento está generando, máximo, 30.000 pesos. Eso, contando que debe distribuirlo para los gastos de dos días.



Con el panorama actual, la comerciante Claudia explica que las dificultades los ha llevado a colaborar entre todos. Con un grupo de familiares voluntarios se han asesorado y capacitado para mejorar en la situación sanitaria. “Esto nos ayudó a fortalecernos mucho y hacer muchas cosas nuevas y mejores por nuestra plaza”.



Aunque a veces ese sentir solidario no alcanza para muchos, pues todos están en estado crítico. “A mí me llaman los cosecheros, los productores, y los transportadores a decirme que no tienen comida para sus familias. Si en mis manos estuviera, yo los ayudaba, pero yo tampoco estoy vendiendo nada”.



MARIANA POSADA MORENO

Para EL TIEMPO @mariposada18

Medellín