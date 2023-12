Antioquia: Convocan a elecciones para elegir los miembros del Concejo de Pueblorrico

En Pueblorrico, Suroeste antioqueño, este próximo domingo, 17 de diciembre, se repetirán las elecciones para elegir al nuevo Concejo municipal.

El anuncio fue hecho por la Registraduría Nacional del Estado Civil que informó que serán instaladas 16 meses de votación, distribuidas en un puesto que estará ubicado en la cabecera municipal.



Un total de 7584 ciudadanos, correspondientes a 3894 hombres y 3690 mujeres, están habilitados para participar de los comisiones que se realizarán entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde.



Para la jornada electoral fueron designados 83 jurados de votación.

La repetición de elección de Concejo ocurren porque en la noche del 29 de octubre, cuando se realizaron las elecciones territoriales, mientras se adelantaba el escrutinio de votos, se presentó una asonada en el puesto de votación.



Ante esta situación, el material electoral, por decisión de la Registraduría se trasladó a Medellín para el escrutinio. Allí se declaró a Cristián Camilo Zapata Ramírez como alcalde electo, sin embargo, no se pudo declarar la elección de Concejo porque no se contaba con los documentos que sirvieran de soporte.



La jornada electoral se realizará con base en el decreto No. 2023070005100 del 16 de noviembre de 2023, expedido por la Gobernación de Antioquia.



MEDELLÍN