Sin posesionarse, renunció director de Fiestas del Libro de Medellín

El periodista e historiador Guillermo Zuluaga, quien había sido nombrado como director de las Fiestas del Libro de Medellín, renunció antes de asumir dicho cargo.



En la tarde de ayer martes, el también docente universitario anunció su declinación. Esto, debido a una serie de acusaciones que se han venido publicando en medio alternativos como Morada Noticias y en redes sociales en los que lo inculpan de acoso sexual a diferentes mujeres.

Lo que me está ocurriendo lo considero una persecución política, profesional y personal de algunos que por años han manejado eventos en la ciudad y me veo en la obligación y en la necesidad de acudir inmediatamente a los entes de investigación correspondientes para entablar las respectivas denuncias penales y acciones legales, contra quien corresponda”, explicó Zuluaga en un comunicado que leyó ante varios medios de comunicación.



En dicho documento expresó, además, que nunca ha tenido ningún comportamiento acosador hacia una mujer y menos de índole sexual y que no tiene investigación alguna ni denuncias.

En los audios revelados y publicaciones en redes sociales, algunas mujeres anónimas han venido denunciando comentarios soeces por parte de Zuluaga.



“¿Por qué no vamos a mi casa, nos tomamos unas cervecitas y conversamos bien calmaditos sobre tu trabajo final? Le habría escrito Zuluaga a una estudiante de la Universidad Pontificia Bolivariana, según la versión de una denuciante.

Al respecto, Zuluaga aclaró que dichas afirmaciones faltan a la verdad y que por eso vive actualmente en un “averno”.



Agradeció la confianza del alcalde Daniel Quintero y de la secretaria de Cultura, Lina Gaviria, quien lo había nombrado.

“No quiero hacerle gastar energías en asuntos de mi incumbencia y con gran pesar y tristeza, doy un paso al costado y renuncio a la posibilidad, por ahora, de ser el Director de la Fiesta cultural más hermosa de la ciudad”, concluyó Zuluaga.

Datos:

1. Este diario intentó contactarse con la Alcaldía y solo comentaron que respetan la decisión de Zuluaga.

2. Este cargo de director se dedica a liderar los eventos: Feria Popular del Libro, la Parada Juvenil de Lectura y la Fiesta del Libro.