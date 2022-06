En la mañana de este lunes, dos funcionarias más de la Alcaldía de Medellín y que fueron seleccionadas por el hoy suspendido, Daniel Quintero, renunciaron para sumarse a la campaña de Gustavo Petro.



Se trata de la secretaria de las Mujeres de Medellín, Ana María Valle y la gerente de Etnias, Farlín Perea, quienes anunciaron públicamente, durante el Consejo de Gobierno, que dejarán sus cargos para este propósito de apoyar al candidato del Pacto Histórico.



Estas renuncias se suman a las que ya habían hecho Juan Carlos Upegui, quien en su momento era el secretario de No Violencia, además de Esteban Restrepo (secretario de Gobierno) y Juan Pablo Ramírez (secretario de Inclusión), quienes hacen parte del Movimiento de Independientes y que actualmente realizan campaña en las calles de Medellín a favor de Petro.



En mayo también habían renunciado para este mismo propósito: Juliana Colorado, secretaria de Medio Ambiente; Carlos Mario Mejía, secretario de Movilidad; y Eleonora Betancur, directora de la Agencia de Cooperación e Inversión (ACI).



Al respecto de la renuncia, Farlín Perea dijo que: “conocí a Daniel Quintero en las calles, nos encontramos en una lucha por la vida, por la paz, por el cambio que merece este país. Entonces to le agradezco a Daniel Quintero la confianza que depositó un día en mí y me permitió compartir en este gabinete, haberlo conocido a ustedes”.



Agregó que: doy un paso al costado, voy con la alegría, con la satisfacción de haber hecho las cosas bien, pero desde luego voy con ese gran sueño de poderle decir a mis hijos: logramos el cambio que merece el país, soy una convencida de que ellos, mis nietos y los hijos de mis nietos merecen un vivir sabroso, un mejor vivir”.



Por su parte, Ana María Valle, resaltó que inició su trabajo en esta administración municipal con proyectos de paz y luego se dedicó al “compromiso de trabajar por los derechos de la mujeres”.



“Creo que estamos en un momento histórico, en un momento determinante no dar un paso atrás, de responder y reconocer los esfuerzos que las organizaciones sociales de mujeres , que las mujeres que han estado atrás de nosotras, que han permitido que hoy yo esté acá hablando con ustedes no se pierda”, dijo.



La alcaldesa encargada, Andree Uribe, también se refirió a estas renuncias y dijo que: “son dos grandes mujeres, maravillosas, que han trabajado en la construcción de la Medellín Futuro a través de nuestro Plan de Desarrollo, liderando todos los procesos de inclusión y el respeto por las mujeres, en una sociedad que ha tenido algunas dificultades y vacíos. Sin embargo, ellas se han dado a esta tarea. Agradecerles enormemente por ese trabajo que han hecho”.



