La sorpresiva renuncia de Daniel Quintero Calle como alcalde de Medellín generó reacciones en todos los sectores políticos y ciudadanos de la capital de Antioquia.

A las 11:50 pm se este sábado 30 de septiembre, el gobierno nacional, por medio del decreto 1609, aceptó la renuncia del hasta ayer alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle.



El decreto menciona que el sábado 30 de septiembre del 2023 Daniel Quintero radicó ante la Presidencia de la República la renuncia irrevocable al cargo de alcalde de Medellín.



“Aceptar, a partir de la fecha, la renuncia presentada por el señor Daniel Quintero Calle al cargo de alcalde de Medellín Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación, elegido para el periodo constitucional 2020 a 2023”, señala el documento.

Y a los pocos minutos de conocerse la decisión de Quintero comenzaron a conocerse reacciones a favor y en contra.

​

"Yo veo un acto de cobardía, de total ausencia de dignidad y de falta de respeto por el cargo que ostentaba. Fiel reflejo de su personaje y de su gestión. Un paria sin excusas", dijo el Representante a la Cámara por Antioquia, Daniel Carvhalo.

Yo veo un acto de cobardía, de total ausencia de dignidad y de falta de respeto por el cargo que ostentaba.



— Daniel Carvalho (@davalho) October 1, 2023

Por su parte, Ramiro Bejarano, abogado y profesor de la Universidad de los Andes, escribió en su cuenta de X un pequeño análisis de lo que para él significa esta renuncia.



"Enorme vacío de ley al no prohibir que en plena campaña un alcalde renuncie a su cargo para apoyar al candidato de su preferencia, valiéndose de su influencia en la administración. Si la ley no lo impide por lo menos la ética pública debería frustrar ese asalto a la decencia", escribió

— Ramiro Bejarano G (@RamiroBejaranoG) October 1, 2023

A su vez, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, calificó la renuncia de Quintero como un irrespeto.



"No terminar el periodo es un irrespeto con los electores, es irrespeto con la ciudadanía en general, es un irrespeto con la institución y de alguna manera esto confirma que a él no le interesó la ciudad y que de alguna manera era una herramienta para otros propósitos", indicó el gobernador de Antioquia.​

El Presidente Ejecutivo el Intergremial Antioquia, Nicolás Posada, quien representa a 36 gremios antioqueños, se pronunció sobre la renuncia del exalcalde Quintero.



"Manifestamos nuestro asombro por la renuncia, una renuncia que claramente se ve motivada por tres factores, el primero es su aspiración a la Presidencia de la República, el segundo es continuar con su herencia populista, destructora e incendiaria de seguir acompañando a su candidato Juan Carlos Upegui y tercera es la de continuar desangrando los recursos públicos de Medellín", dijo el Presidente de el Intergremial Antioquia.

🔴 Declaraciones de nuestro Presidente Ejecutivo Nicolás Posada del Intergremial Antioquia sobre la renuncia de Daniel Quintero.

Por su parte, Piedad Restrepo, de la veeduría 'Todos x Medellín', desde donde se han hecho denuncias contra Quintero a lo largo de la administración, dijo: "Lo que empieza mal termina mal. Quintero es un cobarde e irresponsable. Deja la Alcaldía antes de culminar el mandato ciudadano en urnas, para sumarse a la campaña de Upegui. Siempre transgrediendo. Siempre dando de qué hablar. Ese es su juego. #nomasquintero", escribió.

— Piedad Patricia Restrepo Restrepo (@piedadrestrepor) October 1, 2023

De otro lado están los que ven como positivo el rumbo que tomó el exalcalde Quintero, parte de ellos son los que estaban con él en su alcaldía o su gente cercana en materia plítica.



Un ejemplo es el actual secretario de Cultura de Medellín, Álvaro Narváez, quien celebró la decisión.



"Solo tengo agradecimiento para un líder que ha logrado lo que nadie ha hecho: dejar en evidencia un sistema político inerte, dominado por las élites (delfines) que han sumido a Colombia en un bucle eterno de guerras y pobreza", escribió.



Solo tengo agradecimiento para un líder que ha logrado lo que nadie ha hecho:



— Álvaro Narváez Díaz (@AlvaroArtD) October 1, 2023

Asimismo, Esteban Restrepo, candidato a la gobernación de Antioquia por el movimiento Independientes, movimiento de Daniel quintero, le dio la bienvenida a las calles al exalcalde.



"Bienvenido compañero de nuevo a las calles. Vamos a construir el país que soñamos desde @independienteco", escribió en su cuenta de Twitter.



Daniel Quintero Calle anunció que tomó la decisión para irse a apoyar la candidatura de Juan Carlos Upegui, su exsecretario de la No Violencia y primo de su esposa, Diana Osorio.



"No nos podemos quedar cruzados de brazos y hoy Juan Carlos Upegui marca como la única alternativa para poder enfrentar al Fico del uribismo y por esa razón he decidido convertirme en un soldado más, dar esa lucha y despojarme de la investidura de alcalde como hizo David en su momento y salir a lucha. Mis armas serán Dios y esos volantes que saldré a repartir por la ciudad y nos ayuden a ganar esta batalla que es una batalla justa", enfatizó.

La nueva descripción de Daniel Quintero en la red social X

Horas después de ser aceptada su renuncia, el entonces alcalde de Medellín, cambió la descripción de su biografía en X, que decía Alcalde de Medellín, por #UpeguiAlcalde.

Nueva descripción en X de Daniel Quintero Foto: Daniel Quintero en X.

MARÍA ALEJANDRA RODRÍGUEZ CASTELLANOS

SUBEDITORA EL TIEMPO