La fila para reclamar los subsidios del Gobierno Nacional ajustó su tercer día en Medellín y, después de las largas filas, congestiones y hasta peleas que hubo en los primeros días, este viernes 14 de julio la situación pareció mejorar.



El banco Agrario, ubicado en el centro de la ciudad, entre la calle Colombia y la avenida Carabobo, fue el lugar donde cientos de beneficiarios hicieron fila desde tempranas horas de la mañana.

Ruth* llegó a las 8 a. m. e indicó que la fila ya llevaba más de una cuadra. En medio de la molestia, se llenó de paciencia para esperar ser atendida. Pasaron tres horas y nada.



“No es justo que lo hagan a uno hacer una fila de estas, ya van a ser las 12 y tengo que ir a recoger a mis hijos del colegio, es que era mejor antes que uno con la cédula iba a un GANA y le daban su platica”, expresó con molestia.



(Le puede interesar: ¡Atención! Cambia el pico y placa en Medellín desde este 17 de julio)

Facebook Twitter Linkedin

Filas en Medellín para reclamar subsidios Foto: Alejandro Mercado

También denunció que había personas vendiendo puestos en los primeros lugares, por lo que tuvo que intervenir la Policía para evitar peleas por esta situación.



Sobre el mediodía la situación estaba más organizada, la Policía hacía ingresar grupos de a 15 o 20 personas que eran atendidas.



Sin embargo, lo que más se veía a las afueras era personas molestas y confundidas porque no tenían internet o no sabían cómo acceder al código QR para conocer sobre su subsidio.



“Me parece el colmo, ponen a llamar a unos números donde no contestan o a un chat ahí que tampoco soluciona nada. A varias personas les ha tocado regresar después de pasar toda la mañana aquí”, vociferó uno de los beneficiarios, quien madrugó a las 3 a. m. para hacer fila.



Desde el banco apoyaron con mayor personal que se ubicó a las afueras para ayudarles a las personas que lo requirieran y también les brindó agua ante el fuerte sol que tuvieron que aguantar.



(Lea también: Grave accidente en la vía Medellín - Bogotá dejó tres personas muertas y dos heridas)

Facebook Twitter Linkedin

Filas en Medellín para reclamar subsidios Foto: Alejandro Mercado

Funcionarios del banco, que prefirieron omitir su nombre, pues no les tienen permitido dar declaraciones, aseguraron que la jornada transcurrió con agilidad y el banco dispuso de cinco taquillas para atender a los beneficiarios.



Asimismo, negaron que les estuvieran dando cheques y los beneficiarios que recibieron su renta salieron con su plata en efectivo.



De acuerdo con Prosperidad Social, el Gobierno invirtió $791.328 millones para este segundo ciclo. Antioquia es el departamento con mayor número de familias beneficiarias con 161.543 familias, seguido de Bolívar (151.552), Córdoba (134.758), Valle del Cauca (120.289), Atlántico (104.162), Nariño (98.595) y Santander (97.211).



* Nombre cambiado



ALEJANDRO MERCADO

Redactor de EL TIEMPO - Medellín