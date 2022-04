Por estos días, los vecinos y visitantes ven al Parque Lleras oculto por unas mallas color naranja debido a las obras que allí se adelantan para su esperada renovación.



Se espera que a finales del año culminen los trabajos que le darán una nueva cara al icónico lugar de la capital antioqueña. Pero los comerciantes esperan que con ese cambio llegue también una intervención que acabe con los constantes problemas que hay allí como el expendio de estupefacientes y la prostitución.



“Nosotros llevamos desde la apertura un año exactamente y evidentemente las problemáticas desde que abrimos son muy grandes en cuestión de muchas cosas: prostitución, microtráfico, ruido, inseguridad y oscuridad”, explicó Laura Marín Rendón, gerente del Hotel Marquee, ubicado a un costado del parque.



Para ella, aunque estas problemáticas se están trabajando entre el gremio del comercio, la Alcaldía y la Policía, se espera que al entregar la obra, a la comunidad, el Lleras sea como en años anteriores.



“Sí estamos claros en algo y es que si este cambio de infraestructura y este proyecto no lo acompañan de un plan de convivencia y en general de todas esas problemáticas no va a servir de nada”, agregó Rendón.



De la misma manera opinó María Fernanda, una administradora de un local de hamburguesas por la carrera 40, la cual también rodea al parque.



“Era muy necesario la renovación del parque porque las matas estaban muy altas, la gente se sentaba a todo menos a distracción y lo que se genera ahora es un parque para pasear con los niños y gente de la tercera edad porque eso no se podía ahí. Solo prostitución y droga era lo que había allí”, dijo la comerciante.



Prostitución en el parque Lleras, en El Poblado, Medellín. Foto: Jaiver Nieto. EL TIEMPO

La idea de la Alcaldía es precisamente cambiar no solo la parte física sino la ocupación o por lo menos así lo anunció el alcalde, Daniel Quintero Calle, cuando presentó el avance de las obras.



“Nos hemos soñado un parque que sea caminable, un parque que no sea solo para las noches sino que en el día también sea un espacio que permita hacer ferias, que sea un espacio también de restaurantes. Hemos diseñado algunas vías, hemos vuelto peatonales otras, pero lo importante es que se ha pensado todo con la comunidad y construido con la comunidad”, dijo Quintero.



Por ahora, la vida comercial y sobre todo la nocturna no para alrededor del parque, en medio de las expectativas de unos comerciantes que quieren otra cara más amable del Lleras.



Así será el nuevo Lleras

Así luce el Lleras en la fase inicial de la reconstrucción. Foto: Jaiver Nieto

De acuerdo con la alcaldía, en el parque se van a intervenir 12 mil 889 metros cuadrados de espacio público y también se reconstruirán las vías aledañas para conformar un circuito peatonal más amplio que permita recorrer la zona comercial próxima al Lleras y, a su vez, conectar con el parque principal de El Poblado.



Contará con un teatrino al aire libre para actividades culturales y serán sembrados 98 árboles y 16.000 plantas menores.



“Este proyecto va a cambiar totalmente la dinámica del Parque Lleras y este corredor de El Poblado. Vamos a generar mucho más espacio público y andenes seguros para que caminemos el parque y lo disfrutemos, esa es la apuesta del Área Metropolitana del Valle de Aburrá”, aseguró la subdirectora de Proyectos de la Secretaría de Infraestructura, María Camila Salcedo Soto, sobre esta obra que tiene un costo de $10.000 millones.



DAVID CALLE

EL TIEMPO MEDELLÍN

EN TWITTER: @davidcalle1