Relacionan aumento de casos de leishmaniasis a obras en Hidroituango

El Hospital San Pedro del municipio de Sabanalarga, Occidente de Antioquia, reveló este miércoles 15 de mayo que el número de personas infectadas con leishmaniasis viene incrementándose de forma acelerada desde los últimos tres años. Aunque muchos habitantes relacionan ese repunte con las obras en Hidroituango, Empresas Públicas de Medellín (EPM) aseguró que este no tiene información que permita relacionar la aparición de la enfermedad con el proyecto.

Melissa Palacio, enfermera jefe del Hospital San Pedro, detalló que desde 2014 se presentaron 197 casos, la mayoría a partir de 2016, ya que antes de 2015 solo se registró un caso en promedio por año.



“En 2014 se presentó un caso, uno más en 2015, 16 en 2016, 78 en 2017, 62 en 2018 y 39 pacientes en lo corrido de 2019”, detalló la enfermera jefe, quien manifestó su preocupación porque muchos de los pacientes que ingresan al tratamiento lo abandonan en menos de una semana y la infraestructura con la que cuenta el municipio para prevenir ese aumento es deficiente.



La leishmaniasis, explicó, es una enfermedad infecciosa que se contrae por la picadura de un mosquito hembra, perteneciente al género Lutzomyia. La enfermedad tiene tres tipos principales: cutánea, mucosa y visceral.



La más común suele ser la cutánea, que afecta principalmente la piel. En ella la primera lesión suele comenzar en la zona de la picadura y va avanzando en el transcurso de los días. La más peligrosa es la visceral, que se manifiesta meses después de la picadura del mosquito y puede regarse por todo el cuerpo sin dejar heridas visibles en la piel, siendo el tipo de leishmaniasis más letal. En el caso de Sabanalarga, los 197 casos registrados fueron de leishmaniasis cutánea.

La enfermera Palacio repotó que en los últimos años han fallecido 5 pacientes con leishmaniasis en el municipio, pero todos con una comorbilidad de diabetes o hipertensión, lo que significa que eran más vulnerables.



La pregunta que muchos se hacen, es qué generó el repunte de casos desde 2016, ya que el aumento de la población de mosquitos transmisores está ligado a la presencia de material orgánico en proceso de descomposición. Dado la cercanía de Sabanalarga con el proyecto hidroeléctrico Ituango, muchos habitantes han relacionado el problema con las obras de la represa.



Las obras del megaproyecto contemplaron un componente de tala de árboles, lo que generó que una gran cantidad de madera y otros materiales orgánicos tuvieran se acumularan en zonas cercanas al municipio. A esto se suma el material flotante en el área del embalse, el cual está compuesto de ramas de árboles, guaduas, troncos, plantas acuáticas como el buchón de agua y residuos que arrastra el río.

“No es posible afirmar que en embalse del proyecto se estén criando vectores de leishmaniasis (…) porque estos no se crían en el agua estancada ni corriente, se crían en materia orgánica en proceso de descomposición y a unas condiciones específicas de temperatura y humedad”, dijo EPM en un comunicado.



Walter Zuluaga, integrante del grupo de vigilancia epidemiológica de la empresa en Hidroituango, reveló que desde el comienzo de las obras 10 trabajadores contrajeron la afección, pero opinó que no había evidencia de que el material orgánico producto de las talas esté relacionado con el brote de la enfermedad.



“El mosquito transmisor tiene un rango de vuelo inferior a los 300 metros, lo que hace muy difícil que se relacione con el aumento de leishmaniasis en las veredas del municipio. Hay que diferenciar el lugar de residencia de los infectados, de la zona de infección”, dijo Zuluaga.



Los profesionales de salud del municipio no se atreven a dar su opinión sobre las causas de la enfermedad, ya que dicen no contar con información disponible que les permita vincular los casos con las obras de Hidroituango. Sin embargo, pidieron ayuda a las autoridades departamentales para mejorar la infraestructura del municipio para atender la situación.



