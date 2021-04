‘Relación de mi empresa con entidades del Estado es pública’

La periodista María Del Pilar Rodríguez Quiroz indicó este miércoles a través de un comunicado que los contratos de su empresa Arcana Solutions S.A.S. con entidades del Estado no se han celebrado por motivo a ser esposa del congresista Julián Bedoya Pulgarín y que, toda la información “es pública y se encuentra disponible en las plataformas institucionales correspondientes”.



“He dedicado buena parte de mi vida a la formación académica y a trabajar para alcanzar las metas propuestas. Trabajo que, por cierto, comenzó años antes de que mi esposo fuese electo congresista. De modo que su cargo nunca ha sido, ni jamás será un instrumento o factor determinante para mi ejercicio profesional”, indicó en el comunicado.





Rodríguez añade que está dispuesta a responder ante cualquier ente de control por el cumplimiento de las metas y obligaciones contractuales.



La periodista dijo que el periodista Juan Pablo Barrientos ha publicado en redes sociales “información falsa y comentarios malintencionados que vulneran mi dignidad como mujer y cuestionan, sin fundamento, mi idoneidad profesional”.



“Luego de su salida de Teleantioquia, el señor Juan Pablo Barrientos se ha dedicado a perseguirme de manera infundada. Para ello se ha valido de noticias falsas, desinformando a medios de comunicación y ahora pretende hacerlo desde el portal La Vorágine. Me ha acusado de interceptar ilegalmente un Consejo de redacción de Teleantioquia Noticias y ha afirmado que existe una grabación, lo que por cierto nunca ha demostrado, al punto que ni la Fiscalía General de la Nación, ni ningún otro organismo de control o autoridad judicial han dado crédito a sus calumnias”, sostiene.



Esto responde el periodista Juan Pablo Barrientos

Por su parte, el periodista Juan Pablo Barrientos dijo a EL TIEMPO que su investigación sigue y tiene documentación que está siendo probada y que será publicada en ‘La Vorágine’. “Mi trabajo esta vez consiste en una información que nos llegó, según la cual, la empresa de la señora María Del Pilar Rodríguez está contratando en municipios donde el alcalde es aliado de su esposo Julián Bedoya. Esa es la investigación”, indicó.



“Lo raro es que los contratos que ella tiene con su empresa se dieron en municipios donde su esposo puso o tiene aliados a los alcaldes. Son alcaldes del Partido Liberal donde le señor Julián Bedoya sale en fotos con ellos. Son en esos municipios donde la señora María Del Pilar Rodríguez tiene contratos con el Estado. ¿Qué coincidencia?”, cuestionó.



“Le pregunté (a María Del Pilar Rodríguez) cuántos contratos tiene en Antioquia y en Colombia porque, según mis fuentes, son muchísimos más y eso es lo que estoy verificando y por eso le escribí a ella. Esto no es ningún ataque machista, ella es la cara de Teleantioquia y por eso tendrá más facilidad de llegar a esos municipios, pero repito: Qué tan raro que esos municipios son en los que su esposo puso alcalde. Eso es lo que tengo para decir”, indicó Barrientos.



Sobre su salida de Teleantioquia, Barrientos respondió: “Ella llegó como practicante infiltrada a Teleantioquia y no le dijo a nadie que era la novia de Julián Bedoya, quien era diputado. Ella dice que no hay grabación, pero es que el novio de ella se la llevó con otro diputado a la gerente de Teleantioquia para pedir mi cabeza. Entonces que no venga a decir que acá no hay grabación”. Y agregó que, en su momento, la Fiscalía sí investigó el tema y que María Del Pilar Rodríguez fue la única que se negó a hacerse la prueba de polígrafo.





