Cientos de medellineses madrugaron este miércoles para coger un puesto en carrera 70, entre la calle 1 y la avenida Bolivariana de la capital antioqueña, para participar del desfile conmemorativo del 20 de julio, evento que hacía dos años no recorría las calles de la ciudad.



De él participación de más de 1.200 hombres y mujeres del Ejército, Armado, Fuerza Aérea y Policía que comenzaron el recorrido en el batallón de Infantería Pedro Justo Berrío y llegaron al sector de Bulerías pasadas las 12 del mediodía.



(Puede leer: En Medellín aumentó en un 200% el activismo digital)

Al lugar llegaron autoridades civiles como el alcalde de Medellín, Daniel Quintero y el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, quien aprovechó el momento para enviarle un mensaje a los miembros del ´clan del Golfo’ que por estos días viene adelantando ataques terroristas en el departamento.



“Quiero enviar un mensaje a los miembros de ese grupo criminal. Un mensaje claro que creo que comparte el pueblo antioqueño, colombiano y toda la institucionalidad. Ese no es el camino. El camino de la violencia, el camino de la tiranía no fue el camino hace 212 años y no será el camino ni de Antioquia ni de Colombia. El camino será, sin ninguna duda, como lo ha sido a través de la historia, el camino del sometimiento a la justicia o el sometimiento a la Fuerza Pública”, enfatizó.

Facebook Twitter Linkedin

Los ciudadanos se hicieron al lado y lado de la carrera 70 para ver pasar a los militares. Foto: Jaiver Nieto

El desfile también fue la oportunidad para la imposición de la Medalla Ciudadano Ejemplar categoría oro, a 15 integrantes de las Fuerzas Militares y de la Policía por sus servicios destacados y por el cumplimiento de su deber.



(Le recomendamos leer: 'No tengo relación con bandidos': Luis Pérez tras medida de la Fiscalía)



Estas condecoraciones fueron entregadas a cinco integrantes de la Policía, entre ellos el subcomandante de la Policía Metropolitana, coronel Rolfy Jiménez, cinco del Ejército, tres de la Fuerza Aérea y dos de la Armada.



MEDELLÍN

Más noticias

- Luto en el vallenato: murió legendario músico y compositor de Rafael Orozco



- Joven denuncian discriminación en un exclusivo restaurante de Cartagena