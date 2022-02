Luego de revisar, por tercera vez, las firmas de ciudadanos que están a favor de convocar a una elección que defina si el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, continúa o no en su cargo, la Registraduría informó este lunes que 132.547 son válidas.



A pesar de que el mandatario local insiste en que más de 30.000 son fraudulentas, por lo que ha instaurado varias acciones judiciales, la autoridad electoral en esta nueva revisión solo encontró irregularidades en 361.



Ahora, si no se interponen nuevas acciones judiciales por parte del mandatario o grupos de ciudadanos para que las rúbricas sean nuevamente revisadas, se espera a que el Consejo Nacional Electoral (CNE) certifique los recursos del comité que está detrás de la revocatoria para convocar a una elección.



Actualmente, en el CNE se está adelantando un proceso para determinar si hubo irregularidades en la financiación de la recolección de firmas y se violaron los topes establecidos por la ley.



Si no hay irregularidades, se procederá a convocar a una jornada de votación para definir si Quintero sigue en el cargo. Pero si encuentran que efectivamente se violó la ley y se superaron los topes de financiación, la revocatoria se caerá y el mandatario terminará su periodo.



El alcalde, por su parte, generó polémica la semana pasada cuando aseguró que la revocatoria estaba muerta. Sin embargo, esto no es cierto y aún se puede llevar a cabo este proceso, pues quedan nueve meses y medio para realizarlo.



No obstante, es cierto que los tiempos para esto están bastante apretados y se está juntando con la campaña a la Presidencia y al Congreso de la República.



Es importante aclarar que si antes del 31 de diciembre de este año no se ha realizado la votación de revocatoria, ya no se podrá hacer, pues por ley estos procesos solo se pueden llevar a cabo durante el segundo y tercer año de mandato.