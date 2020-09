El drama de una familia en Medellín por red de pedofilia en TikTok

Una joven en Medellín dejó al descubierto cómo opera una red de pedofilia en internet en la que estuvo a punto de caer su hermana de 9 años.



Carolina Hernández denunció que a través de una cuenta de TikTok le hacen creer a los menores de edad que para ganar un concurso, deben enviar fotos y videos íntimos y responder preguntas personales.

Todo comenzó cuando la menor de 9 años de edad siguió a la cuenta @karolsevilla_luna2 (la protagonista de la serie de Dismey 'Soy Luna', y esta también la siguió. Desde la cuenta, comenzaron a enviarle mensajes haciéndole preguntas personales, además de invitarla a participar en el concurso que consistía en cinco retos y cinco preguntas.





La niña le señaló a su interlocutor que debía contarle a sus padres que iba a participar en el concurso, pero la persona le respondió que no podía hacerlo hasta que no terminara.



"Gracias a Dios esto no pasó a mayores. Mi hermana nos avisó, sino pues yo no sé dónde estaría ella", recalcó la joven que narra la historia por medio de un video en redes sociales.

Hernández narra que la familia llamó a la Fiscalía y a la Policía, al Gaula. Con ayuda de ellos, crearon un perfil falso, haciéndose pasar por una niña de 10 años.



"La empezamos a seguir y efectivamente esta persona nos empieza a hablar (...)Ya después los retos empiezan como muéstrame una foto tuya, mándame un video quitándote los pantalones, grábate en cuatro y muéstrame", explicó mostrando los pantallazos de la conversación.

Fue demasiado difícil tomar la decisión de grabar este video pero al ver que esa cuenta crecía cada vez más decidi hacerlo, no quiero que más niños inocentes caigan en esto! Puede ser su hijo, su sobrino o su primo... RT porfavor🙏🏻 pic.twitter.com/GjtC6MyTek — Caro Hernandez (@carolinah192) September 18, 2020

En la capturas de la conversación se puede ver cómo la persona le indica a la niña que borre la conversación para que su madre no la vea.



Aunque estas pruebas existen, la joven recalcó que hasta ahora y de acuerdo a la legislación colombiana, esto se configura como una tentativa, por lo que "no se puede hacer nada más".



Por lo pronto, pidió que los padres de familia cuiden a sus hijos de este tipo de riesgos en internet, ya que es muy usual que tengan dispositivos móviles y redes sociales. "La verdad con tal de poder ayudar a un solo niño o que esto le llegue a la persona indicada todo valió la pena. Muchas gracias por verlos todo y ayúdennos difundiendo y reportando esta cuenta", expresó la joven.



La cuenta tiene 52.600 seguidores actualmente y aunque la familia la ha reportado, sigue estando activa.



MEDELLÍN