Ya han explorado un 80% de casa de máquinas en Hidroituango

Tras 17 meses de contingencia en el proyecto hidroeléctrico Ituango, EPM continúa con las labores para lograr que a finales del 2021, este megaproyecto comience a operar sus primeras turbinas.

Tras un recorrido guiado por la empresa, se conoció el estado actual de casa de máquinas, considerado el corazón de la obra ya que albergará las ocho turbinas que generarán 2400 megavatios de energía.



Este espacio, inundado desde mayo del 2018, ha sido explorado a detalle en un 80 por ciento, del cual, un 20 por ciento presenta daños en obras civiles, que están representados en galería y concretos que deben repararse.



El 20 por ciento restante son galerías y espacios que aún están cubiertos de material rocoso por los más de 270 días que estuvieron inundados.



Así lo indicó William Giraldo, vicepresidente de proyectos de generación EPM, quien agregó que se espera que para diciembre ya esté inspeccionado el 100 por ciento de este espacio de 240 metros de longitud, 23 metros de ancho y 49 de alto (equivalente a un edificio de 17 pisos).

Interior del cuarto de máquinas de Hidroituango. Foto: Jaiver Nieto

De igual forma, dijo que ya concluyeron los trabajos en el túnel de acceso principal a casa de máquinas, que estuvo afectado por algunos derrumbes. También repararon la oquedad o hueco que había entre casa de máquinas y la almenara norte.



"Una de las buenas noticias es que ya no estamos entrando por detrás. Tenemos maquinaria adentro y lo que estamos haciendo es llenar este espacio de material hasta lograr una altura tal que permita ingresar maquinaria pesada e inspeccionar el estado de los techos", expresó Giraldo.



La razón, es que teniendo certeza de la calidad de la bóveda y haciendo los arreglos que haya que hacer, se garantiza que cuando los trabajadores estén haciendo la respectiva inspección de los suelos, paredes y maquinaria en la parte inferior, no ocurra un colapso o derrumbe desde el techo.



De seguir así los trabajos, el experto aseguró que finalizando este año ya se tendrán dimensionados los daños en esta caverna no solo para comenzar su reparación, sino también para agilizar el proceso de pago de las pólizas.

Seguimos avanzando en los aspectos técnicos del #ProyectoItuango. En octubre tendremos lista la vía sobre la presa para la movilidad continua de los habitantes de Ituango. Así mismo, trabajamos en la instalación de la segunda compuerta de la galería auxiliar de desviación. pic.twitter.com/JUGkqQWr1i — EPM estamos ahí (@EPMestamosahi) September 27, 2019

Y a mediados del próximo año ya estaría surtida esta etapa de revisión de techos y remoción del material que tuvieron que ingresar para llegar allí.



"Hay que recordar que adentro teníamos equipos avaluados en unos 110 millones de dólares. Pero no es un proceso sencillo, tenemos que sacar los equipos que hay, demostrar que sí estaban en casa de máquinas antes de la contingencia y demostrar que sí tienen el costo que se le dijo a la aseguradora. Calculamos que al menos en un año se estén pagando las pólizas ", indicó Giraldo.

Los retos por superar

Desde junio del año pasado, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), mediante la resolución 820, ordenó la suspensión inmediata de todas las actividades relacionadas con la etapa de construcción regular del proyecto Hidroituango y solo permitió que se realizaran trabajos concernientes a la atención de la contingencia.



La firma Poyry, encargada de hacer la auditoría y entregar el informe con el que la Anla decidirá si levanta o mantiene esta decisión, visitó este viernes el proyecto y se espera que antes de que termine este año entregue el respectivo informe.



"No tenemos una fecha estimada sobre cuándo sería esto, pues cada entidad es autónoma y podrían solicitarnos información adicional más adelante", contó Giraldo.

Interior del cuarto de máquinas. Foto: Jaiver Nieto

El problema con esto, es que hasta que no se levante esta suspensión, el constructor no podrá hacer labores necesarias para la instalación de los equipos de generación, así como la de los puente grúas, que deben ser cambiados y que son necesarios para mover piezas grandes y pesadas dentro de la casa de máquinas.



En octubre, la obra logrará dos objetivos importantes en el proceso de recuperación: el primero será la habilitación de la vía en la cresta de la presa para conectar a Medellín e Ituango, que ya cuenta con iluminación y señalización para ya en los primeros 20 días de octubre pavimentar y poner en servicio.



El segundo objetivo, será el cierre de la segunda compuerta de la Galería Auxiliar de Desviación (GAD) que fue la que ocasionó la contingencia del proyecto. La primera fue cerrada a finales de mayo de este año.



"Esta compuerta está partida en tres pedazos, así que esperamos armarla este próximo mes y a más tardar a comienzos de noviembre la estaríamos cerrando logrando así el pre-tapón definitivo de este túnel y así poder entrar desde aguas abajo para limpiar y hacer el tapón definitivo", contó el experto.

Sobre el otro túnel a taponar, el de desviación 2, EPM informó que contratará a una firma extranjera para la instalación de unos barrotes que servirán para lograr el tapón. A diciembre de este año, este proceso debería ir muy adelantado, aseguró la empresa.



Finalmente, Giraldo contó que la oquedad que se encuentra en las captaciones 1 y 2 se encuentra avanzando en la adaptación del espacio donde llegará maquinaria pesada para comenzar a tapar este espacio.



"Ya se hicieron las perforaciones correspondientes, de un metro de diámetro para por ahí intentar inyectar concreto. Después de ese lleno, que se haría a mediados de noviembre y tardaría dos meses podríamos analizar la manera para instalar el blindaje de esos túneles", explicó el vocero de EPM.



DAVID ALEJANDRO MERCADO

Enviado especial a Ituango@AlejoMercado10