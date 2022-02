Luego de las denuncias hechas por el personero de Medellín, William Yeffer Vivas Lloreda, sobre redadas del Ejército en la capital antioqueña, la Alcaldía de la ciudad dispuso de una serie de recomendaciones para evitar la realización de estas acciones que son ilegales.

La denuncia fue hecha este lunes 7 de febrero y se dio en inmediaciones de la estación Suramericana del Metro de Medellín. A lo que la administración municipal respondió con una iniciativa que busca aclarar estos hechos y no permitir que los jóvenes sean detenidos arbitrariamente.



Denunciamos la realización de redadas por parte de @COL_EJERCITO en Medellin, pese a las advertencias de @PGN_COL, @DefensoriaCol, @personeriamed y los compromisos adquiridos en la mesa contra el reclutamiento, el ejército insiste en esta práctica ilegal. pic.twitter.com/s3LRA1nnGj — William Yeffer Vivas Lloreda (@WilliamYeffer) February 7, 2022

Desde la Secretaría de la Juventud, la Secretaría de la No-Violencia y la Secretaría de las Mujeres se adelanta la estrategia #ObjetarEsUnDerecho, la cual consiste en una ruta de atención para los jóvenes que deseen declararse objetores de conciencia frente al servicio militar.

"La Administración Municipal instaló la mesa permanente de seguimiento a los fenómenos de reclutamiento ilegal, batidas y procedimientos irregulares de incorporación", señaló la Administración a través de un comunicado.

La Corte Constitucional decretó a través de la sentencia C-879 que no se puede retener o trasladar por largos períodos de tiempo a los jóvenes que no han definido su situación militar, razón por la que varios colectivos indican que estas rutas son necesarias para que no se repitan este tipo de hechos.



"Tradicionalmente los jóvenes han sido instrumentalizados para la guerra y el conflicto. En las últimas semanas hemos recogido la angustia y la ansiedad de muchos de ellos frente al proceso de incorporación y reclutamiento que el Ejército Nacional viene desarrollando en la ciudad. Queremos brindarles a ellos garantías y acompañarlos en los procesos que cuenten con arbitrariedades e irregularidades. Sobre todo queremos contarles que existe una alternativa, que la objeción de conciencia es un derecho constitucional", expresó el secretario de la Juventud, Santiago Bedoya.



Colectivos denuncian que ante el incremento de acompañamiento y rutas de atención para que los jóvenes tengan claro sus derechos a la objeción de conciencia, estas redadas se han hecho más frecuentes por parte del Ejército.



La Alcaldía de Medellín creó una mesa permanente de seguimiento en la que participan Ejército, Personería, Procuraduría y el Metro de Medellín para proteger la libertad de los jóvenes frente al reclutamiento.



"El propósito es sensibilizar a los jóvenes de la ciudad en torno a las rutas que tienen para ejercer su derecho a la objeción de conciencia sobre el servicio militar. También es importante recordar que las víctimas del conflicto armado, palenqueros, negros e hijos únicos están exentos de prestar servicio militar obligatorio", señaló el secretario de la No-Violencia, Juan Carlos Upegui.



Si un joven es detenido de manera arbitraria por el Ejército y desea denunciarlo, puede hacerlo a través de www.medellin.gov.co/satmed o a la línea de WhatsApp 310 715 4095.

