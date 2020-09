El drama de los menores obligados a cambiar sus sueños por fusiles

—Alexander*, siquiera despertó. Le tengo dos noticias: una buena y una mala.

—¡Uy! Cómo así doctor. Deme la mala primero.

—Le tuvimos que amputar su pierna izquierda.

—¿Y cuál es la buena?

—Que de ahora en adelante usted se levantará con el pie derecho.



El médico tenía razón. Ese día la guerra para Alexander había terminado.

Alexander

Para el año 2000 tenía 10 años y suspiraba con los títulos de la Copa Libertadores que Óscar Córdoba, Chicho Serna y el Patrón Bermúdez ganaban con el Boca Juniors.



Entonces, vivía en Caquetá, departamento que fue testigo de la zona de despeje que decretó el presidente de la época Andrés Pastrana para facilitar el diálogo con la guerrilla de las Farc.



Yo soñaba con ser futbolista. Recuerdo un partido al que le faltaban dos minutos, íbamos perdiendo. Hay un tiro libre como a 10 metros de la portería y decido cobrarlo: el balón se eleva por encima de la barrera, ¡tan!, pega en el palo y entra. El portero se quedó quieto.



Era fútbol campesino, pero a la gente le gustaba vernos. Tanto así que apostaban. Cuando eso el billete más grande que yo conocía era el de 10.000, a veces me regalaban plata y con eso mi mamá tenía pa’ mercar todo el mes.

La ilusión

La plata iba en aumento, vivimos de jugar fútbol casi un año. Me regalaron unos guayos de colores muy bonitos. Luego entendí que todo eso venía del narcotráfico.

Pensé que ese era el camino.



Me hice cercano a ellos. Entre mandado y mandado terminé reclutado para las filas de las Farc.

El reclutamiento

El testimonio anterior es el de Alexander Vargas, uno de los 6.068 niños que, según el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), fue reclutado por las Farc entre 1960 y el 2016.



Su partido ahora es en los tribunales. Alexander es también uno de los representantes de las víctimas de reclutamiento, o del caso 07, ante la Justicia Especial para la Paz (JEP).



Según la Agencia Colombiana para la Reintegración, el país es el tercero en el mundo donde se presenta mayor vinculación de niños, niñas y adolescentes (NNA) al conflicto armado.

“Esta práctica es un delito, y dependiendo de las circunstancias será crimen de guerra o de lesa humanidad, porque Colombia es firmante de la Convención de los Derechos del Niño”, explica John Fredy Ramírez, experto en conflicto armado y derechos humanos.



Según la Defensoría del Pueblo, existen varios factores que llevan a que un niño, niña o adolescente ingrese a las filas de los grupos armados.



Entre algunas de esas causas están la inoperancia del Estado, el abuso sexual en los hogares, la falta de educación, la pobreza y el desconocimiento de los derechos de la niñez.

Además, este ente de control advierte que el ingreso a los grupos armados representa una entrada económica para la familia del niño.



Según el relato del periodista y ex alcalde Medellín, Alonso Salazar, en su libro No nacimos pa’ semilla, el dinero fácil y la vida de lujos funcionan como un atractivo para los jóvenes que buscan superarse.



“Las Farc trajeron al Caquetá el tema del narcotráfico. En ese tiempo había mucho desempleo y nosotros tuvimos que huir al campo. Allá no teníamos nada más que hacer que raspar coca. Había una relación directa con los armados”, cuenta Alexander al recordar esa tiempo.



Esta guerrilla es señalada por el CNMH como el grupo que cometió más reclutamientos ilegales durante el conflicto armado. A esa organización se les atribuye el 60 por ciento. Sin embargo, la ONU indica que, desde la firma del Acuerdo hasta julio de 2019, 600 NNA fueron reclutados para combatir en el país.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo emitió 108 alertas tempranas sobre el riesgo de reclutamiento infantil entre 2017 y 2019 en el territorio nacional.



Julia Castellanos, directora del observatorio de la Coalición contra la vinculación de NNA al conflicto armado en Colombia (Coalico), informa que desde el primero de enero hasta el 30 de junio de este año se identificaron 40 eventos de reclutamiento infantil, y agrega que se establecieron 120 casos de conflicto armado que pudieron afectar a 9.594 NNA.



Según la Dijín, en lo que va del año han sido asesinados 352 NNA en Colombia y, aunque no se ha comprobado la relación de estos con grupos armados o bandas criminales “esa cifra es escandalosa para menores de edad, estamos hablando de infanticidios y eso muestra que no hay una política pública para proteger la vida de ellos”, analiza Ramírez.

El caso de Antioquia

Según la Coalico, Antioquia es uno de los departamentos que más casos de reclutamiento presenta: para la fecha van 22 NNA vinculados.



“Hay una particularidad y es que allí confluyen todos los actores armados porque es un lugar estratégico para el narcotráfico”, explica Castellanos, del observatorio.



De acuerdo con un informe de la Fundación Paz y Reconciliación, el norte de Antioquia representa un lugar clave para la consolidación de los grupos armados porque “actualmente las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también identificadas por las autoridades militares como Clan del Golfo, están en guerra en el Chocó y en el Bajo Cauca antioqueño y el Nudo del Paramillo. Esto, les permite estar en medio de estos dos frentes de guerra”.



Las regiones más afectadas son el golfo de Urabá, el Bajo Cauca, el Norte de Antioquia y Medellín. En el marco del conflicto armado, la Unidad de Víctimas registró que el 15,8 por ciento de los NNA, víctimas del reclutamiento en el país, pertenece a este departamento.



Héctor Andrés Mendoza Lara y Juan Pablo Patiño*

Para EL TIEMPO

MEDELLÍN