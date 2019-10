Video: así fue recibida 'monja uribista' en su reaparición en Medellín

"Monja uribista, fuera de la Miniorista". Con esta arenga, varios empleados de la plaza de mercado La Minorista de Medellín abuchearon a Adriana Torres, la supuesta religiosa que se declaró seguidora del senador Álvaro Uribe.



En un video que circula en redes sociales se ve a Torres con su habitual hábito llevando un carrito de mercado con verduras y otros víveres adentro. Mientras camina por los corredores de la plaza de mercado, varias personas le gritan que se vaya del lugar.

Sin embargo, ella ríe a carcajadas. "Me siento muy feliz de ser una mujer democrática. Qué viva Álvaro Uribe", se le oye gritar.



Cabe recordar que en esta tradicional plaza de la ciudad, Torres recibe donaciones dos días a la semana y arma mercados para vender a precios bajos, 5.000 y 6.000 pesos, en el barrio Bello Oriente, ubicado en la comuna 3 - Manrique, y que tiene altos índices de pobreza.

Sin embargo, varios vecinos del sector contaron que la mujer no pertenece a ninguna congregación de la Iglesia Católica y que se pondría el hábito para lograr las donaciones, que lleva al barrio hace al menos ocho años.



Personas que la conocen también dijeron que Torres ha tenido muchos problemas con la comunidad porque habría llegado a tratar mal a algunas personas e, incluso, habría hecho comentarios racistas y discriminatorios.

#EnVideo | 'Monja urbista' reapareció en plaza de mercado de Medellín y fue recibida con arengas. pic.twitter.com/bBWXwY0FpE — EL TIEMPO Colombia (@ColombiaET) October 11, 2019

Una mujer que no quiso dar su nombre aseguró que son muchos los que evitan tener contacto con la ‘religiosa’ por su carácter conflictivo y que ha llegado, incluso, a tener confrontaciones con la comunidad y hasta pleitos legales.



“Es muy amenazante y trata a la gente muy feo. A todo el que fuera moreno lo trataba mal, con groserías y diciendo que no quería negros en el barrio. Ha tenido confrontaciones con muchos vecinos”, indicó la vecina, quien aseguró, que son recurrentes las amenazas a las personas con las que choca, como: “Yo te hago 'quebrar' o yo te hago 'pelar' a tu hijo”.



Miembros activos de la Iglesia católica también han manifestado que Torres no forma parte de congregación alguna y que "se viste de monja pero no es monja".



