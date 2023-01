El exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, condenado por el caso del 'cartel de la Toga' en marzo de 2018, reapareció en los últimos días en Antioquia con una nueva faceta profesional.



La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia le concedió la libertad en octubre pasado, tras establecer que el abogado ya había cumplido con su pena.

En marzo de 2018, la alta corte lo había condenado por los delitos de concusión y utilización indebida de información oficial privilegiada. Moreno fue sentenciado a una pena de 4 años, 10 mes y 15 días, que cumplió en Colombia y en Estados Unidos.



En ese país, Moreno fue condenado por una corte del Distrito Sur de la Florida por concierto para lavar dinero. Para la Corte Suprema, los cargos en ambos países se fundamentaban en hechos similares, pese a tener diferente nombre.



Así, contabilizó que el tiempo de privación de libertad de Moren debía iniciar desde el 27 de junio de 2017, cuando fue capturado con fines de extradición.

El 'exfiscal' anticorrupción Gustavo Moreno. Foto: Nación paisa

Ahora, Moreno reapareció en el departamento de Antioquia donde ocupará el cargo de jefe de contenidos especiales y editoriales en el portal informativo Nación Paisa.



"Pagué mis culpas, recuperé mi libertad. Estuve condenado por muchos años en diferentes cárceles de Estados Unidos y Colombia. Quiero agradecerle a Dios y a esta casa editorial que me da una segunda oportunidad", dijo el ex director nacional anticorrupción a través de un video publicado en la página web de su nuevo empleador.



Por su parte, desde ese medio de comunicación afirmaron que: "Creemos en la resocialización de personas que fueron privadas de la libertad al permitir a los pospenados acceder a un trabajo formal que garantice una nueva oportunidad en su vida".



La decisión, según comentaron, se tomó con base a la Ley de Segundas Oportunidades que fue aprobada en junio pasado por el Congreso de la República. Se trata de la iniciativa apoyada por la actriz y presidente de la Fundación Acción Interna, Johana Bahamón y sancionada por el entonces presidente Iván Duque.



El ex 'zar' anticorrupción aseguró que desde su cargo realizará entrevistas de la agenda nacional e internacional.



De hecho, en su primera aparición en cámara respaldó la propuesta del ministro de Justicia, Néstor Osuna, acerca de la posibilidad de que los presos salgan a trabajar de día y regresen en la noche a sus centros de reclusión.



MEDELLÍN

