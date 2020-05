Así va la reactivación en las zonas no-covid de Antioquia

Ante el anuncio del Presidente Iván Duque de que la economía se podría reactivar en las poblaciones a las que no ha llegado el coronavirus, muchos municipios de Antioquia se pusieron en la tarea de enviar los decretos al Ministerio de Interior para les avalara la entrada en funcionamiento de más sectores económicos.

De acuerdo con Luis Fernando Suárez, secretario de Gobierno de Antioquia, hasta el fin de semana pasado, dicha dependencia había recibido unos 65 decretos municipales que fueron enviados para el aval del Interior, pero tres días después el cálculo podrá ser más alto, teniendo en cuenta que muchos municipios no los utilizan como intermediarios. Algunos fueron devueltos por exceder la apertura gradual, Caucasia recibió su aval ayer y otros como Turbo y Santa Fe de Antioquia ya tienen su plan en marcha.(Le puede interesar: Turbo fue autorizado para levantar el aislamiento)





Precisamente, este martes, el gobernador Aníbal Gaviria tuvo una reunión con la Ministra del Interior, Alicia Arango, para seguir trazando la ruta de la reactivación económica. Gaviria había anunciado que Antioquia quería ser piloto en la reactivación interna y entre los municipios de las subregiones de Antioquia que no tienen casos activos de covid-19 (hasta el martes, cinco de nueve subregiones no tenían personas con el virus activo. Vea el mapa), pero todavía no se han visto los frutos porque, aunque los municipios buscan activarse, continúan con sus fronteras cerradas.



(Dé clic sobre la imagen del mapa para ver la información completa).

Así estaba hasta el martes el mapa de casos activos de coronavirus en Antioquia vs. su población por subregiones: pic.twitter.com/3fFJkq68Pu — Melissa Álvarez (@Melissalvarez3) May 14, 2020

Para cumplir con la propuesta y el control, el mandatario instaló 22 puestos de control en las vías principales del departamento.



“El gobernador ha sido un poco más agresivo tratando de estimular a que haya una apertura mayor, obviamente controlada, nosotros pensamos que la estrategia de los puestos de control que ya están funcionando 21 más los controles que tienen los distintos alcaldes a la entrada de sus municipios digamos que es suficiente, para que ellos abran los establecimientos, pero lo otro es que hay municipios que en su dinámica económica tienen interacción con otros”, detalló Suárez.



EL TIEMPO consultó cuatro alcaldes de municipios sin covid en diferentes subregiones de Antioquia y de ellos, dos ya tenían reactivada su economía en mayor medida. Todos manifestaron tener fuertes controles al ingreso de sus municipios y todavía no tener una apertura como subregión, además de que comparten el no abrir las actividades aún restringidas: los eventos masivos y deportivos, las discotecas, bares e iglesias.



El más avanzado es Turbo, que tras un piloto de reactivación económica que se llevó a cabo durante cuatro días, ya no solo tiene avalado el decreto, sino que además cuenta con la autorización del Ministerio del Interior para levantar el aislamiento.



Siendo el municipio con mayor cantidad de habitantes en la subregión de Urabá (67.596 de los 267.868 de esa parte), logró activar la economía en un 95 por ciento, según confirmó Felipe Maturana, su alcalde.

"Estamos dándole muy fuerte al tema del control del ingreso, incluso le hemos pedido al gobernador que nos ayude con el control en Dabeiba, en este momento hay un puesto allí y otro en Arboletes", señaló Maturana. Y es que en esa zona sí ha habido casos confirmados, cuatro en Apartadó y uno en San Pedro de Urabá. Ahora, su preocupación son los casos provenientes de Chocó, donde afirma, no ha habido un control tan riguroso en las aguas.



Santa Fe de Antioquia, que es el segundo caso, por su parte, ya tiene habilitado el 70 por ciento de su economía. Felipe Pardo, mandatario de dicho pueblo, manifestó que elaboró un plan de reactivación económica que contempla 10 puntos, uno de ellos fue la creación de una oficina transitoria de bioseguridad, que certifica que los protocolos y los comercios estén cumpliendo todas las normas.(Lea también: Represamiento de migrantes enreda la cuarentena en el Urabá antioqueño)

En dicho municipio del Occidente de Antioquia hay dos economías, la más importante que es el café, y el turismo. Pero de la primera depende más del 52 por ciento de la población en la zona rural, pues 35 de las 45 veredas siembran café, lo que significan 2.370 predios cafeteros y alrededor de 5.080 familias en este sector. En contraste, para su segunda economía importante todavía no hay respuestas: continúan cerrados 44 hoteles. Sus fronteras también lo están y los controles son estrictos. Por tanto, lo que entró en funcionamiento desde el lunes fueron las peluquerías, barberías, papelerías y otros comercios permitidos.



De otro lado, Didier Osorio, alcalde de Segovia, confirmó que está a la espera de la respuesta a su Decreto, con el que espera reactivar entre el 70 y el 75 por ciento de la economía. Aunque este municipio es minero, señaló que las personas que no están vinculadas a esta industria que ha estado exenta durante toda la cuarentena, viven del día a día, por lo que se hace necesario “alivianar esas cargas que estamos teniendo las Administraciones municipales”.(En contexto: El coronavirus llegó a Hidroituango: tres contratistas se infectaron)

Por ahora, su Alcaldía prepara los protocolos de bioseguridad para cuando reciba el aval, pero también afirmó no ceñirse aún a la idea de la circulación entre subregiones. “Que se sigan implementando los puestos de control y evitar los desplazamientos innecesarios”, apuntó.

Por el mismo lado es la situación de Puerto Berrío, donde su actividad principal es la ganadería, por lo que no han sido tan vulnerables en la pandemia. Gustavo Medina, alcalde de dicho municipio confirmó que está a la espera de la autorización y mientras tanto, ya se han revisado 110 protocolos de bioseguridad de los 220 recibidos.



Su solicitud a la centralidad fue habilitar sectores como las peluquerías, imprentas, servicios de fotocopiados, instalaciones eléctricas y fontanería, comercio al por menor de prendas y electrodomésticos. Lo que sí llama la atención es que en dos días recibió 100 solicitudes de permiso para salir de su municipio a otros territorios.

Casos y no brotes

De los 125 municipios de Antioquia, hasta el martes solo hay casos activos en 10, y de ellos, seis se ubican en el valle de Aburrá, lo que deja en otras subregiones solo cuatro municipios con contagios en el momento. Ante la posibilidad de que la economía se dinamice de nuevo, surge la duda de si se podría expandir el virus, ante lo que se prevé un buen balance hasta ahora. Si bien se tenía previsto que el pico mayor de Antioquia sería el 10 de mayo, este no se alcanzó y el departamento lleva dos semanas sin reportes de más de ocho casos nuevos diarios.



Al respecto, Luis Gonzalo Morales, gerente para la atención del coronavirus en Antioquia, señaló que cualquier municipio sin virus podría retomar sus actividades, siempre y cuando las personas continúen con el autocuidado. Así, habría nuevos casos, pero se espera que no haya nuevos brotes (varias personas contagiadas en un mismo sitio).



“Es posible que llegue el virus, pero si llega probablemente no vamos a tener unos brotes muy grandes, porque la gente ya está avisada y además está prevenida y está utilizando las medidas de protección personal, la gente va a estar alerta y por lo tanto va a hacer muchísimo más difícil de que volvamos a tener un brote grande, que en Antioquia fue de casi 30 personas en un día, nunca fue grande y eso fue lo más importante”, Luis Gonzalo Morales, gerente del coronavirus en Antioquia.

MEDELLÍN