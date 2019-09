Libertad del excontralor de Antioquia: ¿qué dicen sus denunciantes?

La decisión del juez de control de garantías de dejar en libertad al excontralor de Antioquia, Sergio Zuluaga, y otros nueve implicados en el caso de la supuesta red de corrupción, causó descontento en algunos políticos.



El juez determinó que la fiscal no presentó una argumentación fuerte que sustente los delitos por los que fueron acusados los investigados.

Ante la decisión, el diputado Luis Peláez expresó que el juez le pidió a la Fiscalía elementos que corresponden a la etapa de juicio oral y no a una audiencia preliminar, pues le indicó al ente acusador que no manifestó las razones por las cuales los imputados estaban implicados en calidad de autor o partícipes en los hechos.



Para Peláez, en estas audiencias preliminares, la Fiscalía reveló audios que demuestran que sí existieron actos que atentaron contra las entidades y los dineros públicos, por lo cual "es un hecho que los delitos sí se cometieron".



Sin embargo, determinó el juez, “para la imposición de una medida de aseguramiento se exigen motivos serios y fundados (...) Considera el juzgado que la relación de los elementos probatorios en modo alguno puede considerarse como la construcción de una inferencia razonable”.

Tanto Peláez como el concejal Bernardo Alejandro Guerra y el representante a la Cámara Jorge Gómez presentarán en la mañana de este jueves sus posturas, así como nuevas pruebas que entregarán a la Fiscalía sobre otros presuntos implicados en la supuesta red de corrupción que buscaba, al parecer, amañar los resultados de las auditorías realizadas por la Contraloría de Antioquia a distintas entidades públicas, a cambio de favores personales.



El diputado añadió que aspectos como la renuncia de Zuluaga en medio de las audiencias fueron jugadas para salvarse de la medida de aseguramiento. "Estamos ante personas muy poderosas, que pueden mover influencias para este caso, porque se iba a destapar el ventilador del mayor caso de corrupción en Antioquia", sostuvo Peláez.

Otros hechos que han involucrado al excontralor Sergio Zuluaga

Esta no es la primera vez que el excontralor Sergio Zuluaga ha estado envuelto en polémicos casos.



En 2016, los entonces diputados de Antioquia José Luis Noreña y Jorge Gómez, además del concejal Bernardo Alejandro Guerra, firmaron una solicitud para que la Fiscalía de Medellín y la Procuraduría General iniciaran contra Zuluaga investigaciones de tipo penal y disciplinaria, respectivamente, por las controversiales intervenciones quirúrgicas a las que fue sometido en un hospital público que debía auditar, por supuesto ausentismo y presunta falsedad de documentos y cobro de licencias no remuneradas.

En 2017, Zuluaga tuvo que responder ante la Procuraduría General de la Nación por, presuntamente, presentar documentos falsos para postular su nombre y acceder al concurso realizado por la Asamblea Departamental de Antioquia para aspirar al cargo de contralor. El organismo de control investigó al funcionario por el supuesto falso título de doctor, que le otorgó 40 puntos en la calificación para ser elegido Contralor Departamental.



Por proporcionar información inexacta para acceder al concurso realizado por la Asamblea de Antioquia, y falsedad ideológica al consignar en su hoja de vida datos que no correspondían con la realidad, la Procuraduría General de la Nación falló en contra del contralor de Antioquia, Sergio Zuluaga y lo suspendió 10 meses de su cargo, desde enero de 2018



Luego de esta sanción, Zuluaga retomó su cargo tras cumplir los 10 meses de suspensión impartida por la Procuraduría General de la Nación. Meses después se vio envuelto en el caso actual, junto a Luz Marina Marín, alcaldesa de San Carlos; César Augusto Zapata, alcalde de La Pintada; William Enrique Rendón, alcalde de Jardín; Héctor Darío Cano, gerente del hospital de Copacabana; Johnny Andrés Jaramillo Marín, asesor jurídico de Briceño, y José Hernando Duque Naranjo, Dioner Andrés Ortiz y Gabriel Jaime Castaño Aristizábal, contralores auxiliares.

Por su lado, para el abogado Santiago Trespalacios Carrasquilla, defensor del excontralor, la decisión que el juez tomó este miércoles 4 de septiembre fue justa, debido a que la Fiscalía no pudo sustentar lo que se dijo durante la audiencia mediante las pruebas que presentó.



“Mientras que la Fiscalía crea que los casos se ganan en los medios de comunicación, inflando acusaciones y violando garantías fundamentales iremos a los jueces de control de garantías pidiendo y reclamando la vigencia del estado de derecho”, expresó el abogado.



La Fiscalía y la Procuraduría apelaron la decisión del juez. Las personas, aunque en libertad, siguen vinculadas al caso.



La Fiscalía argumentó durante su recurso de apelación, que sí se pronunció y que efectivamente hubo inferencia razonable en estos casos. En el caso del contralor, dijo la fiscal "sí hay un concierto para delinquir, sí hay un prevaricato con las pruebas mostradas”.



La fiscal delegada expresó tajantemente que las pruebas presentadas por esa entidad sí sustentan por qué Sergio Zuluaga Peña “es un peligro para la comunidad" y que podría obstruir la justicia, aunque haya renunciado a su cargo, porque "tiene poder económico, tiene visa, tiene amigos e incidencia económica y política”.



Además, la funcionaria manifestó que hubo elementos probatorios de la Fiscalía que no fueron tomados en cuenta y que no fueron analizados en el proceso.



MEDELLÍN