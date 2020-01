Críticas y rechazo a posible concierto de Plácido Domingo en Medellín

Polémica y reacciones divididas generó el comentario del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, tras indicar que están muy adelantadas las gestiones para que el tenor español Plácido Domingo llegue a la capital antioqueña a realizar un concierto.



Si bien no hay nada claro en cuanto a fechas y lugar, la posibilidad desde ya causó rechazo en colectivos de mujeres de la ciudad, ante la polémica en la que está metida el cantante por demandas de acoso sexual de por lo menos 11 mujeres.



(Le puede interesar: Por medio de pacto acabaron con las corridas de toros en Medellín)



Patricia Luli, directora de la corporación Vamos Mujer, se pronunció ante esta noticia, como organización feminista y que vela por la defensa y promoción de los derechos de las mujeres.



"Independientemente de su talento, reconocimiento público y cualidades artísticas, dicho personaje fue acusado por ocho cantantes y una bailarina por presunto acoso sexual en Estados Unidos, según reporte de distintos medios de comunicación. Atendiendo entonces al trabajo y objeto social de nuestra entidad, que establece como principio y lógica el de la verdad narrada desde las mujeres y entendiendo que lo personal es político, instamos e invitamos a la administración local a asumir una labor de mayor cuidado en la selección y evaluación de los perfiles e historial ético y moral de sus invitados como un mecanismo de sanción social en tanto se esclarecen ante las autoridades judiciales las sanciones penales correspondientes. Recordamos que por ejemplo en México esta fue la medida adoptada frente al artista, ya que desistieron de entregarle el Premio Batuta a la excelencia por los mismos hechos".

Mal haría el alcalde @QuinteroCalle en promover la presentación de @PlacidoDomingo en Medellín. Solidaridad con las mujeres que se atrevieron a denunciar el acoso sexual que han padecido. @Estamos_Listas @dorasaldarriaga @MujeresAnt @julymartilo — Rocio Pineda-García (@rocio_pinedag) January 28, 2020

Para Luli, toda manifestación de violencia contra las mujeres debe ser mirada con cautela y se le debe prestar la suficiente atención como una medida de satisfacción a sus derechos y para contribuir a su no revictimización.



Por su parte, Rocío Pineda, exsecretaria de la Mujer, Investigadora social y líder feminista, también criticó esta decisión asegurando que no es un mensaje positivo el que le da a las mujeres.



(También lea: Dian ordena cierre de tres días a la Piedra del Peñol, en Antioquia)



"Es una equivocación del alcalde estimular un concierto de un personaje que está denunciado y seriamente cuestionado por delitos presuntamente cometidos contra mujeres", opinó la exsecretaria.

Es una equivocación del alcalde estimular un concierto de un personaje que está denunciado y seriamente cuestionado FACEBOOK

TWITTER

Si bien no hay una condena por estas denuncias, Pineda expresó que el cantante español sigue inmerso en la polémica por lo que planear un concierto con él sería una provocación innecesaria.



Y es que el hecho de que sean más de 11 mujeres las que hayan presentado testimonio en contra del artista de música clásica, es un mensaje suficiente para que la administración local den ejemplo para no estimular la presentaciones de estos personajes hasta que legalmente no les definan su situación.



"Hacerlo, sería como un mensaje subliminal de que a la administración no le importa este comportamiento y quieren ponerlo a cantar. También es un mensaje negativo para las mujeres, que en diversos ámbitos apenas se han atrevido hasta ahora a denunciar personajes tan famosos y poderosos", opinó Pineda.

Es un mensaje negativo para las mujeres, que en diversos ámbitos apenas se han atrevido hasta ahora a denunciar personajes tan famosos y poderosos FACEBOOK

TWITTER

De mantenerse la decisión de traer al tenor, la líder feminista auguró un rechazo constante y una movilización de las mujeres en contra de esta decisión, por lo que espera que el alcalde, "que se ha caracterizado por escuchar a la ciudadanía", tenga la suficiente sensatez de escuchar las quejas de diversos sectores y reverse este concierto.

MEDELLÍN