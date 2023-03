La agrupación mexicana RBD no irá a Bogotá ni a Cali ni a ninguna otra ciudad latinoamericana para regresar a los escenarios con su ‘Soy Rebelde Tour’.



Solo Medellín será el epicentro, no de uno ni de dos, sino de cuatro conciertos, de esta agrupación, cuyos miles de fans ya casi agotaron las boletas las cerca de 132.000 boletas, que oscilaban entre los 99.000 y 1’700.000 pesos, sin incluir el servicio.

La selección de Medellín por parte de los empresarios musicales no es un tema deliberado, pues muchas ciudades del continente estaban interesadas en este concierto, por la expectativa que había entre sus fans, que vieron de niños la serie de televisión que protagonizaron hace 15 años y ahora oscilan entre los 20 y los 30 años.



Ya Bad Bunny había hecho tres conciertos el año pasado, donde sus dos primeras fechas fueron en Medellín antes de ir a Bogotá, donde solo se presentó un día, y Madonna, la reina del pop, estuvo solo en Medellín en su visita al país en el 2012.



Además, es común que los grandes artistas que visitan al país siempre hagan una parada en la capital antioqueña con varias fechas, como Daddy Yankee, el ‘Jefe’, que cerró su paso por Colombia con tres conciertos.



Beyoncé, Pet Shop Boys, Snoop Dogg, Guns N’ Roses, Calle 13 y Wisin y Yandel, entre otros artistas, también han elegido a Medellín como destino de sus giras.



(Le puede interesar: El destape de Daniel Quintero en EL TIEMPO: ¿Buscará ser presidente en el 2026?)

Facebook Twitter Linkedin

Concierto de Bad Bunny en Medellín. Foto: Sebastián Carvajal / EL TIEMPO

A esto se suma, que sus artistas nativos como Juanes, Maluma, J Balvin y Karol G, de talla internacional, eligen su casa y llenan el Atanasio Girardot con ‘sold out’ en sus fechas.



¿Qué tiene Medellín por encima de Bogotá para atraer a artistas internacionales y llenar estadios ? La capital paisa tiene toda una estrategia, que incluye a sus administraciones y al sector privado, para generar empleos y conseguir millonarios ingresos con estos eventos.



Diomar García, empresario de conciertos, quien trajo a Bad Bunny y está detrás de las cuatro fechas de RBD en Medellín, explica que no es una sino varias razones por la que prefieren a la capital antioqueña.



“Primero es que la alcaldía apoya bastante este tipo de eventos, está facilitando el préstamo del estadio con unas condiciones aceptables y segundo es la misma gente la que pide venir a Medellín porque no solo viene por un concierto, viene por más días, por el ambiente, la gastronomía, la cultura, eso hace que la gente prefiera Medellín”, dice el empresario.



En Bogotá, la dificultad para el préstamo del estadio complica a los empresarios el proceso de la logística de los grandes conciertos, tal y como pasó con el de Harry Styles en noviembre pasado.



Aunque la alcaldesa Claudia López pedía aplazar la fecha de fútbol que estaba prevista para ese mismo día para poder realizar el concierto, no hubo acuerdo con los dirigentes deportivos y el evento se realizó en el parqueadero del Salitre Mágico y terminó con varias personas desmayadas por el tumulto debido a que el espacio era reducido.



(Le puede interesar esta historia: Don Rodrigo y su perra Lola, la tierna historia que recorre calles de Medellín)



Contrario a esto, en Medellín la voluntad por parte de los dirigente del fútbol es mayor y pueden llegar a acuerdos donde se reprograman las fechas de partidos que están planeadas para los días de los conciertos.

La alcaldía apoya bastante este tipo de eventos, está facilitando el préstamo del estadio con unas condiciones aceptables FACEBOOK

TWITTER

“Nuestra primera opción siempre es hacerlo en Medellín y revisamos también otras ciudades que son muy importantes como Bogotá, Cali, Barranquilla, pero sí, en Medellín hemos tenido mucho apoyo de la administración. Esto es un 'toma y dame' porque les genera más dinero a ellos, como gobierno, como ciudad, que a nosotros como organizadores”, agrega García.



El empresario hace referencia a la ley 1493 del 2011 con la que se creó la contribución parafiscal cultural que consiste en que el 10 por ciento del valor de la boletería que se recaude en el espectáculo irá para la ciudad.



“El Ministerio de Cultura recauda este tributo en todo el país y gira los recursos a los municipios y distritos en los que se generan, con el fin de que los inviertan en la construcción, adecuación, mejora y dotación de escenarios para la presentación de espectáculos públicos de las artes escénicas y en proyectos de producción y/o circulación de espectáculos públicos de las artes escénicas. Posteriormente, realiza el seguimiento para verificar que los recursos se inviertan en la destinación específica prevista en la ley”, indicaron desde el Ministerio de Cultura.



La boletería por fecha de RBD está presupuestada en unos 20.000 millones de pesos, por lo que a Medellín le quedarían 8.000 millones que tendrán que ser invertidos en proyectos de la ciudad.



Además, genera un gran cantidad de empleos, pue se calcula que serán contratados 4.000 empleados para la logística y montaje de estos conciertos. “El 90 por ciento de los empleados con los que trabajamos en estos conciertos son personas de Medellín”, dice el empresario que trae a RBD.

Según cifras del Ministerio de Cultura, el recaudo por concepto de espectáculos en Medellín entre el 2018 y 2021 fue de más de 11 billones de pesos.



García dice que son los mismos artistas, sobre todo los del género urbano, los que dicen que se presentan, pero en Medellín.



“Medellín es la capital urbana del Suramérica, tantos artistas han salido de acá (Medellín) y por eso prefieren que sea Medellín la primera y luego se miran otras opciones de fechas. De hecho, Karol G fue fundamental para que RBD viniera”, dice el empresario.



Y es que cuando RBD anunció su gira y no estaba Colombia entre sus presentaciones, la cantante paisa, Karol G, puso un trino indicando que iba a hacer una llamada a Anahí, una de las integrantes de la banda, ahí comenzó toda la gestión que terminó con 4 fechas.



Al Atanasio Girardot le caben unas 40.000 personas, con estas 4 fechas serán 160.000 personas las que ocupen el estadio, dejando una derrama de 29 millones de dólares (ingreso para diferentes sectores, formales e informales de la ciudad), según cifras reveladas por el alcalde de Medellín, Daniel Quintero.





Justamente el alcalde de Medellín fue criticado por la consecución de trinos en su cuenta de Twitter sobre este concierto.



El mandatario publicó una foto con corbata en un masivo evento que organizaron en Provenza para anunciar la primera fecha con un texto que decía "Y soy rebelde" y mientras cientos de usuarios le agradecían por la gestión, otros tantos lo criticaban.

Todos ganan

Hoteles de zonas como El Poblado y Laureles, ya tienen cientos de reservas para ese fin de semana del concierto, que además, es festivo.



"Desde Cotelco Antioquia estamos muy contentos por los conciertos que se vienen este año, es especial por el de Rebelde. Hemos hecho un sondeo y hay unas ocupaciones muy buenas para esas fechas. Esto nos ayuda no solo al sector del alojamiento sino también a restaurantes, bares y centros comerciales, trae una muy buena derrama económica", indicó Sandra Restrepo, directora ejecutiva de Cotelco Antioquia.



Los taxistas también salen ganando con la llegada de estos artistas. Son miles de carros los que comienzan a llegar desde el viernes al aeropuerto José María Córdova antes la llegada masiva de turistas y ni hablar de las filas de carros amarillos a las afueras de Atanasio Girardot sobre la medianoche de cada una de las fechas.



“Medellín ha tomado una decisión determinante de valorar los grandes eventos porque genera un impacto muy notable. Por ejemplo, el año pasado tuvimos el 77 por ciento de ocupación hotelera superando a Cartagena, San Andrés, eso es una apuesta disiente de que es una apuesta clara como ciudad”, indicó el secretario de Desarrollo Económico, Mauricio Valencia.



Y agregó que el comportamiento de turistas cambió, "no vienen solo al concierto, se quedan 3 días, antes venían puntualmente al evento, pero se están encontrando con un ecosistema turístico y más productos diseñados a la medida que optimizan la experiencia de los turistas y se están quedando 8 días”.



A esto, hay que sumarle el hecho de que cantantes como Juanes, Maluma, J Balvin, entre otros paisas, ya tengan sus propias disqueras y representen artistas donde siempre ponen a Medellín como primera opción para sus presentaciones.



Este año no solo se vienen conciertos como el de RBD, hace ocho días Medellín vibró con una nómina de lujo en materia Urbana: Wisin y Yandel, Zion y Lennox, Jowell y Randy, Yaga y Mackie, Alexis y Fido y Maldy; además de Sean Paul que se presentó en La Solar.



Fonseca, Andrés Cepeda, Santiago Cruz, Natalia Jiménez, Kany García y Alejandro Fernández, también tendrán conciertos este año en Medellín.



“Medallo en el mapa”, dijo Maluma en medio de un concierto, haciendo referencia justamente por lo que están trabajando y logrando: convertir a Medellín en el epicentro de grandes eventos musicales.





MARÍA ALEJANDRA RODRÍGUEZ

SUBEDITORA EL TIEMPO EN TWITTER: @MARIASRODRIGUEZ