Líos administrativos le quitaron a Antioquia los Juegos Nacionales

Con un tono de indignación en su voz, Abelardo Parra, quien desde 1997 ha sido entrenador de la Liga Antioqueña de Boxeo, denuncia que por culpa de una cadena de malos manejos administrativos esa disciplina ocupó la sexta posición en el medallero de los recientes Juegos Nacionales.

“En siete Juegos Nacionales que yo he estado al frente, jamás habíamos sufrido un abandono tal por parte de los entes que nos rigen. A nosotros no nos ganaron los rivales”, denuncia Parra.



El pasado sábado 30 de noviembre culminaron los XXI Juegos Nacionales, en los que Antioquia no pudo mantener su título luego de tres periodos consecutivos de supremacía. Con una diferencia de 17 medallas de oro, Valle se proclamó como el ganador de la competencia tras 23 años sin victorias.



El gobernador de Antioquia, Luis Pérez, aseguró en una conferencia de prensa que la pérdida del título se debió a la decisión de Coldeportes de incluir dos nuevas disciplinas: hapkido y actividades subacuáticas. En ambas, el departamento del Valle ganó 38 medallas de oro y Antioquia 5, lo que para el mandatario habría inclinado la balanza en favor del rival.

Varios entrenadores, deportistas y una exdirectiva de Indeportes afirman que los resultados de los juegos obedecieron a errores en la planeación estratégica de Indeportes Antioquia y los líos que surgieron por los escándalos que enlodaron dicha entidad desde septiembre de 2018.



Lina María Posada, quien se desempeñó como subgerente de Deporte Asociado y Altos Logros de Indeportes, detalla que desde 2016 los metodólogos del Instituto estaban preocupados por la ausencia de una estrategia para preparar los Juegos Nacionales. Agrega que hasta febrero del 2019 que salió de la entidad, aún no había una estrategia aprobada.



Posada Muñoz llegó a la Dirección de Planeación de Indeportes el 19 de febrero de 2016 y el 1 de octubre de 2018 fue nombrada subgerente de Altos Logros, un par de semanas después de que estallara el escándalo por un presunto desfalco multimillonario. Aquel lío le costó la cabeza al entonces gerente de la entidad Hernán Elejalde y al antiguo subgerente de Altos Logros Luis Felipe Jiménez Oviedo. Este último capturado por la Fiscalía y acusado de participar en la malversación de 5.124 millones de pesos.



Posada fue la encargada de encabezar la investigación que enredó a la Asociación de Ligas Deportivas de Antioquia (Fedelian) y cuando la audiencia pública estaba en su punto más álgido recibió presiones para renunciar a su cargo.



A causa de ese problema, hoy convertido en el eje central de un proceso que adelanta la Fiscalía, al menos 153 entrenadores dejaron de recibir sus salarios. El escándalo fue también el detonante de un periodo de inestabilidad administrativa que llevó a que se registraran fugas de talentos que permitieron que por lo menos 26 deportistas ganaran medallas con otros departamentos.

Sin embargo, los problemas no se redujeron a la implementación y a las fugas. Según critican varios entrenadores, otra decisión que afectó la preparación fue la suspensión del servicio de alimentación de la Villa Deportiva Antonio Roldán Betancur.



Una de las más afectadas por esa decisión fue la Liga Antioqueña de Atletismo, que con 21 medallas de oro fue la que más sumó al medallero departamental.



Raúl Díaz, quien desde 1989 trabaja como entrenador en esa Liga, explica que cuando Indeportes suspendió el servicio de alimentación y comenzó a girar de forma directa esos recursos a los deportistas, muchos atletas sufrieron graves descompensaciones nutricionales.



La falta de experiencia deportiva de algunos funcionarios de Indeportes es también uno de los reclamos que sostuvieron varios entrenadores y deportistas. Una denuncia que también formuló la Asociación de Empleados Públicos de Antioquia (Adea), en una carta dirigida al gobernador de Antioquia, radicada el 5 de octubre de 2018.



Llegada la hora cero, mientras en Antioquia sucedían este conjunto de problemas, el departamento del Valle invertía el doble de la cantidad de recursos para su preparación y daba los puntazos finales a un impecable proceso de más de tres años.



“Toca reconstruir. Tenemos deportistas jóvenes muy talentosos que si se apoyan pueden lograr que Antioquia recupere el título”, concluye el entrenador Raúl Díaz.

